“러너도 직장인도 반했다” 롯데백화점, 국내 최초 텀블러 페스티벌 개최
롯데백화점이 국내 백화점 최초로 ‘텀블러 페스티벌’을 선보인다고 10일 밝혔다.
롯데백화점에 따르면 지난해 주요 텀블러 매장 매출은 지난해 기준 60%에 가까운 실적 증가세를 보였다. 대학생부터 4050 직장인까지 구매층도 다양한 것으로 분석됐다.
이에 롯데백화점은 야외 활동이 활발해지는 5월을 맞아 다음 달 11일까지 약 20개 브랜드가 참여하는 전국 단위 텀블러 페스티벌을 연다. 특히 오는 19일까지 서울 송파구 잠실 롯데월드몰에서 명품 텀블러로 꼽히는 ‘하이드로 플라스크’ 메가 팝업을 아시아 최초로 선보인다.
하이드로 플라스크는 미국 오리건에서 시작한 아웃도어 감성 브랜드다. 강력한 보온 성능과 내구성, 다양한 색감과 협업 상품으로 마니아층을 형성하고 있다. 이번 행사에선 200㎖ 용량의 초소형 제품 ‘마이크로 하이드로’ 라인업을 최초로 선보인다. 스테디셀러인 ‘와이드 플렉스’ 시리즈의 신규 컬렉션도 함께 판매한다.
텀블러 꾸미기 등 체험형 공간도 조성했다. 장식과 스티커 등으로 개성을 담아 텀블러를 꾸미고 팝업 구매자 대상으로 각인 서비스를 제공한다.
김이수 롯데백화점 키친·베딩 팀장은 “텀블러는 직장인부터 러너, 학생들까지 누구나 가지고 있는 생활 필수 아이템으로, 취향형 아이템으로 전환되고 있는 단계”라며 “앞으로 다양한 브랜드를 발굴해 텀블러를 백화점의 새 전략 아이템으로 키워 갈 것”이라고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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