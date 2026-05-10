“러너도 직장인도 반했다” 롯데백화점, 국내 최초 텀블러 페스티벌 개최

아시아 최초로 잠실 롯데월드몰에서 열린 '하이드로 플라스크' 메가 팝업을 방문한 고객들의 모습. 롯데백화점 제공

하이드로 플라스크는 미국 오리건에서 시작한 아웃도어 감성 브랜드다. 강력한 보온 성능과 내구성, 다양한 색감과 협업 상품으로 마니아층을 형성하고 있다. 이번 행사에선 200