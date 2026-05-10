경북도·대학·기업…‘K-방산’ 이끌 인재 양성에 나선다
방위사업청 주관 ‘지역 거점 방위 산업 전문 인력 양성 사업’ 공모에 선정
경북도는 방위사업청이 주관한 ‘지역거점 방위산업 전문인력 양성사업’ 공모에 최종 선정돼 ‘K-방산’을 이끌 인재 양성에 나선다고 10일 밝혔다.
이번 공모는 산업현장에서 필요한 인재를 지역대학과 기업 간 산학협력을 통해 양성하고 지역 방산 중소기업 등에 취업까지 연계 지원하는 사업이다.
국립금오공대는 2028년까지 22억3000만원을 들여 대졸 구직자 및 직업계고 학생을 대상으로 방산 전문교육을 하게 된다.
대졸 구직자 대상으로 연간 30명에게 방위산업 전문교육과 기업실무연수를 제공한다. 전문교육은 금오공대에서 4개월 진행하고 기업실무연수는 방산 기업에서 2개월 과정으로 운영한다.
또 금오공고 학생을 대상으로 기계 및 전기전자 분야 방산 전문교육을 모두 6주 동안 운영하고 방산기업이 필요로 하는 현장 전문인력을 양성한다.
양금희 경북도 경제부지사는 “대한민국이 글로벌 방산 강국으로 도약하기 위해서는 첨단 방산기술 인재 확보가 중요하다”며 “경상북도는 지역대학과 기업이 함께 방산 전문 인력 양성을 통해 케이(K)-방산 성장의 든든한 밑거름 역할을 할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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