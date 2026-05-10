‘노무현의 운전기사’ 최영씨 별세…향년 62세

1988년부터 노 전 대통령 서거 때까지 21년간 운전 도맡아

노무현 전 대통령의 영결식이 있었던 2009년 5월 29일, 영구차가 경남 봉화마을을 떠나고 있다. 수행비서였던 최영씨는 당시 노 전 대통령의 영구차를 운전했다. 국민일보DB

수행비서 최영씨가 10일 새벽 세상을 떠났다. 향년 62세.

노 전 대통령이 1988년 제13대 국회의원 선거에 당선됐을 때부터 노 전 대통령의 차를 몰았다.

노 전 대통령이 92년 국회의원 선거(부산 동구), 95년 부산시장 선거, 96년 국회의원 선거(서울 종로), 98년 국회의원 보궐선거(서울 종로)에서 잇따라 낙선해 원외생활을 할 때도 변함없이 그는 노 전 대통령을 위해 운전대를 잡았다.

그러다 2003년 대통령 취임과 함께 청와대에 입성하는 영예를 누렸고,

노 전 대통령 퇴임 후에는 봉하마을로 내려와 차를 운전했다.

노 전 대통령이 서거한 뒤 지난해 암 진단을 받을 때까지는 권양숙 여사의 차를 몰기도 했다.

최씨는 노 전 대통령의 편의를 위해

운전할 때는 룸미러를 늘 거꾸로 틀어놓은 채 사이드미러만 보며 운전했다고 한다. 가족들한테도 노 대통령에 대한 얘기는 한마디도 하지 않은 것으로도 알려져 있다.

최씨의 빈소는 국립중앙의료원에 마련됐다. 발인은 12일 오전 8시다.