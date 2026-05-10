노꼬메 등 제주 27개 오름, 야영·취사 시 과태료 부과
제주 오름에서 무단 야영과 취사 행위가 잇따르자 제주도가 강력한 제한 조치를 시행한다.
제주도는 오름의 생태와 경관 훼손을 막기 위해 행위제한 고시를 8일부터 시행한다고 10일 밝혔다.
이번 조치로 다랑쉬오름, 노꼬메오름, 바리메오름, 저지오름 등 국·공유지 오름 27곳의 정상부와 사면에서 차마 출입, 취사, 야영이 전면 금지된다.
위반 시에는 자연환경보전법에 따라 최대 200만원 이하의 과태료가 부과된다. 다만 군사 목적 출입, 국·공유지 임차인과 관리자의 영농 활동, 오름 보전사업, 자연재해 예방과 복구, 국유림 관리, 도로 통행은 예외로 인정된다.
그동안 오름에서는 숲길 훼손, 산불 위험을 높이는 불법 취사, 전망대 무단 캠핑 등의 문제 행위가 지속적으로 이어져 왔다. 특히 자전거·오토바이·말을 이용한 여가활동으로 자연 훼손이 우려된다는 민원이 많았다.
그러나 고시가 없어 과태료 부과 등 단속은 사실상 불가능했다. 도는 고시 시행에 따른 도민과 탐방객의 혼선을 줄이기 위해 오는 6월까지 안내 현수막을 현장에 설치할 계획이다.
기후환경국 관계자는 “오름은 도민 모두가 함께 지켜야 할 공공의 생태공간”이라며 “무분별한 이용으로부터 오름을 지키기 위한 조치인 만큼 모두의 적극적인 협조가 필요하다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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