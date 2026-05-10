포항시, 지역특화 청년사업 선정…체류형 프로그램 운영
경북 포항시가 국무조정실과 청년재단 중앙청년지원센터가 주관하는 ‘2026년 지역특화 청년사업’ 공모에 최종 선정돼 청년 유입과 정착을 위한 ‘로컬 브릿지 지원사업’을 본격 추진한다.
시는 이번 사업을 포항청춘센터&청년창업플랫폼을 중심으로 운영하며, 지역의 해안과 숲 등 고유 자원을 활용한 체류형 프로그램을 통해 청년들이 지역에 머물며 관계를 형성하고 정착 가능성을 높일 수 있도록 지원할 계획이라고 10일 밝혔다.
특히 이번 사업은 청년이 기획과 운영의 주체로 참여하는 ‘청년 주도형 구조’를 도입한 점이 특징이다.
사업의 핵심 역할을 맡는 청년기획단 브릿지 메이커스는 이달부터 본격 활동에 들어가 아이디어 발굴부터 현장답사, 홍보 콘텐츠 제작까지 프로그램 전 과정에 참여한다.
이를 기반으로 다양한 프로그램도 운영된다. 주요 프로그램으로는 경북 청년 대상 트레킹 프로그램 ‘해파랑 원정대’, 지역 대학생 특화 해양 레저 프로그램 ‘액티브 원정대’, 정책 거버넌스와 네트워킹을 결합한 ‘웨이브 캠프’ 등이 운영될 예정이다.
시는 이번 사업을 계기로 포항 청년뿐만 아니라 경북 청년으로까지 참여 대상을 확대하고, 경상북도 청년센터와의 협력체계를 바탕으로 광역 단위 청년 네트워크를 강화할 계획이다.
아울러 포항이 보유한 우수한 로컬 자원을 청년들과 공유하고, 청년 간 지속 가능한 관계망 형성을 지원함으로써 포항을 중심으로 한 ‘포항형 관계 인구’ 기반을 확대해 나갈 방침이다.
권오성 포항시 일자리청년과장은 “이번 사업은 청년들이 포항의 자원과 가능성을 직접 경험하고 스스로 지역 정착의 계기를 만들어가는 데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 청년들의 수요를 반영한 실질적인 정주 지원 정책을 지속적으로 발굴᛫추진해 나가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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