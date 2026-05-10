민주당 전남도당, 강진원·김태성 예비후보 검찰 고발
불법 당원 모집 의혹으로 당 징계를 받은 뒤 탈당한 강진원 강진군수 예비후보와 김태성 신안군수 예비후보가 검찰에 고발됐다.
더불어민주당 전남도당은 지난 8일 강 예비후보와 김 예비후보를 공직선거법 위반과 사문서위조·행사, 업무방해 혐의로 서울남부지검에 고발했다고 10일 밝혔다.
민주당 전남도당은 자체 조사 과정에서 강진과 신안 지역 당원 모집 과정에서 주소 중복 기재와 허위 거주지 등록, 동일한 신분증 사본 반복 제출 등 조직적 불법 행위 정황이 확인됐다고 설명했다.
복수 인원이 동일한 신분증 뒷면 이미지를 제출하거나 실제 거주하지 않는 주소지를 당원 정보로 등록한 사례 등이 발견됐다고 덧붙였다.
강 예비후보는 불법 당원 모집 의혹으로 당으로부터 자격정지 처분을 받아 민주당 경선 참여가 제한됐다. 그는 탈당한 뒤 무소속으로 강진군수 선거 출마를 선언했다.
김 예비후보도 같은 사안으로 자격정지 처분을 받은 뒤 민주당을 탈당했으며 이후 조국혁신당에 입당해 신안군수 선거 출마를 선언했다.
민주당 전남도당 관계자는 “정당 민주주의와 공정한 경선 질서를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정 대응이 불가피하다”며 “수사기관의 철저한 진상 규명을 기대한다”고 말했다.
강진·신안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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