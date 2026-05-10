‘K-푸드’ 열풍은 계속…식품분야 특허 출원 꾸준히 상승

최근 10년간 8126건이 출원된

식품분야 전체 출원의 17.5%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했다. 성장추이로 보면 2016년 351건에서 지난해 1166건으로 3.3배 늘었으며 연평균 14.27%에 달하는 높은 증가율을 보였다.

제빵과 ‘K-소스’로 대표되는 조미식품 분야도 크게 성장했다. 제빵 특허출원은 2016년 237건에서 지난해 400건으로 연평균 5.99%의 증가율을 기록했다. 칼로리를 줄인 무설탕 빵, 글루텐이 없는 빵 등 맛과 건강을 동시에 잡기 위한 기술이 출원되고 있다.

떡볶이 소스와 같은 소스류는 2016년 311건에서 지난해 475건으로 연평균 4.82%의 성장률을 기록했다. 고추장·된장 등 전통 장류를 기반으로 세계 시장의 기호에 맞춘 맞춤형 소스 및 조미기술을 출원하고 있다.

식품분야는 일반 기술 출원과 달리 개인·중소기업 출원이 72.4%로 다수를 차지했다.