‘K-푸드’ 열풍은 계속…식품분야 특허 출원 꾸준히 상승
최근 전 세계적인 ‘K-푸드’ 열풍을 타고 국내 식품분야 특허 출원 건수가 꾸준히 상승하는 것으로 나타났다.
지식재산처는 2016~2025년 식품분야 특허가 총 4만6436건 출원됐다고 10일 밝혔다.
최근 10년간 8126건이 출원된 건강기능식품은 식품분야 전체 출원의 17.5%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했다. 성장추이로 보면 2016년 351건에서 지난해 1166건으로 3.3배 늘었으며 연평균 14.27%에 달하는 높은 증가율을 보였다.
최근에는 단백질·비타민과 같은 영양소 공급뿐 아니라 항산화와 혈액순환 개선, 혈당조절 등 다양한 기능성을 갖는 건강기능식품 출원이 확대되는 추세다. 실제로 항산화·면역력 증진 기술이 2113건으로 가장 많았고 소화 건강(729건), 인지기능·수면개선(467건)이 뒤를 이었다.
제빵과 ‘K-소스’로 대표되는 조미식품 분야도 크게 성장했다. 제빵 특허출원은 2016년 237건에서 지난해 400건으로 연평균 5.99%의 증가율을 기록했다. 칼로리를 줄인 무설탕 빵, 글루텐이 없는 빵 등 맛과 건강을 동시에 잡기 위한 기술이 출원되고 있다.
떡볶이 소스와 같은 소스류는 2016년 311건에서 지난해 475건으로 연평균 4.82%의 성장률을 기록했다. 고추장·된장 등 전통 장류를 기반으로 세계 시장의 기호에 맞춘 맞춤형 소스 및 조미기술을 출원하고 있다.
식품분야는 일반 기술 출원과 달리 개인·중소기업 출원이 72.4%로 다수를 차지했다.
출원인 유형별로는 개인이 1만8032건(38.8%), 중소기업 1만5606건(33.6%)을 기록했으며 대학·연구기관 5448건(11.7%), 외국 2913건(6.3%), 대기업 1411건(3.0%) 순이었다. 이는 식품분야가 비교적 접근이 쉽고, 레시피 등 일상적인 아이디어를 기반으로 한 출원이 활발하기 때문으로 분석됐다.
반면 다출원인은 공공기관인 농촌진흥청(569건)과 한국식품연구원(503건), 대기업인 씨제이제일제당(397건)이 높은 출원건수를 기록했다. 출원 건수는 개인·중소기업이 높지만 체계적인 연구개발에 기반한 대규모 기술 확보는 공공기관과 대기업이 주도하고 있다.
양재석 지재처 특허심사기획국장은 “K-푸드가 세계인의 입맛과 시장변화에 맞춰 끊임없이 진화하면서 특허출원도 늘고 있다”며 “‘맛있는 아이디어’가 국내는 물론 해외에서도 지식재산권으로 보호받을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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