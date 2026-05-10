충남 진딧물 발생 본격화…초기 방제 강화해야
최근 기온이 크게 상승하면서 월동지에서 깨어난 유시충(날개 달린 성충) 진딧물이 충남지역 농경지에 유입된 것으로 나타났다.
충남도 스마트농업본부는 진딧물의 농경지 유입이 본격화됨에 따라 고추 등 주요 작물 재배 농가에 철저한 방제를 당부하고 나섰다.
10일 도 스마트농업본부에 따르면 진딧물이 지난달 말부터 충남지역 다수의 농가에서 출몰한 사실이 확인됐다. 이달 중순에 들어서면서부터 진딧물의 밀도 증가 속도가 더욱 빨라질 것으로 전망된다.
진딧물은 작물의 즙액을 빨아먹어 생육을 저해할 뿐 아니라 ‘오이모자이크바이러스(CMV)’ ‘잠두위조바이러스(BBWV)’ ‘고추모틀바이러스(PepMoV)’ 등 바이러스병을 매개하는 해충이다.
현재 고추를 비롯한 노지 재배 작물은 모종을 밭에 심는 시기이고, 시설 재배 작물은 수확 중인 시기인 만큼 진딧물 방제뿐 아니라 바이러스 예방도 매우 중요한 상황이다.
도 스마트농업본부는 수확기를 앞둔 작물의 경우 농약 잔류 부담이 적은 유기농업자재 활용이 큰 효과를 발휘할 수 있다고 설명했다.
농업 현장에서는 포장 주변 잡초 및 기주식물 제거, 발생 초기 감염주 신속 제거, 끈끈이트랩 활용, 생육 단계별 등록 약제 및 친환경 자재 사용 등 종합적인 관리를 통해 진딧물의 유입·증식을 최대한 차단해야 한다.
최용석 도 스마트농업본부 박사는 “5월은 진딧물 방제의 골든타임으로 초기 대응 여부가 올해 작황과 수확량을 좌우할 수 있다”며 “화학 약제 중심의 방제보다는 적절한 유기농업 자재를 활용하면서 저항성과 농약 잔류 문제를 함께 줄이는 친환경 관리가 중요하다”고 말했다.
홍성=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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