최혜진, 미즈호 아메리카스 오픈 3R 3위…선두 티띠꾼 3타차 추격
최혜진이 미국여자프로골프(LPGA)투어 미즈호 아메리카스 오픈(총상금 325만달러)에서 역전 우승 발판을 마련했다.
최혜진은 10일(한국시간) 미국 뉴저지주 웨스트 골드웰의 마운틴 리지CC(파72)에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 보기는 1개로 막고 버디 7개를 쓸어 담아 6언더파 66타를 쳤다.
중간 합계 7언더파 209타를 기록한 최혜진은 단독 3위로 순위를 끌어 올렸다.
이날 2타를 줄여 중간 합계 10언더파 206파로 단독 선두를 질주한 ‘디펜딩 챔피언’ 지노 티띠꾼(태국)과는 3타 차이다.
2022년 1월 LPGA투어에 데뷔한 최혜진은 아직 첫 우승을 신고하지 못하고 있다. 이번 시즌에는 8개 대회에 출전, 7차례 컷을 통과하면서 2차례 ‘톱10’ 입상이 있다.
최혜진은 2번 홀(4파)에서 첫 버디를 잡아낸 뒤 6번 홀(파5) 버디에 이어 8번 홀(파5)과 9번 홀(파4)에서 연속 버디를 낚으며 전반에만 4타를 줄였다.
기세가 오른 최혜진은 12번 홀(파4)과 13번 홀(파5) 연속 버디로 기세를 올렸다. 15번 홀(파4)에서 옥의 티인 보기를 범했으나 17번 홀(파5)에서 7번째 버디를 잡아 기분좋게 라운드를 마쳤다.
공동 5위로 무빙데이를 시작한 유해란은 보기와 버디를 1개씩 주고 받아 이븐파를 쳐 공동 12위(중간 합계 2언더파 214타)로 밀렸다.
윤이나는 버디 5개를 잡았으나 보기 4개를 범해 1타를 줄이는데 그쳐 공동 16위(중간합계 1언더파 215타), 신인상 포인트 1위 황유민은 공동 21위(중간합계 이븐파 216타)에 자리했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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