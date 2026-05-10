최혜진, 미즈호 아메리카스 오픈 3R 3위…선두 티띠꾼 3타차 추격

10일(한국시간) 미국 뉴저지주 웨스트 골드웰의 마운틴 리지CC에서 열린 LPGA투어 미즈호 아메리카스 오픈에서 3위에 자리한 최혜진. AFP연합뉴스

2022년 1월 LPGA투어에 데뷔한 최혜진은 아직 첫 우승을 신고하지 못하고 있다.

최혜진은 2번 홀(4파)에서 첫 버디를 잡아낸 뒤 6번 홀(파5) 버디에 이어 8번 홀(파5)과 9번 홀(파4)에서 연속 버디를 낚으며 전반에만 4타를 줄였다.