임성재, 트루이스트 챔피언십 3R 단독 선두에서 공동 4위…선두 4타차 추격
15번과 17번 홀 징검다리 보기 아쉬워
임성재가 막판 집중력이 흔들리면서 선두 자리에서 내려왔다.
임성재는 10일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 퀘일 할로 클럽(파71)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 시즌 6번째 시그니처 트루이스트 챔피언십(총상금 2000만 달러) 사흘째 3라운드에서 4위로 내려 앉았다.
2라운드까지 단독 1위를 달리던 임성재는 무빙데이에서 이글 1개와 버디 2개를 잡았으나 보기 3개를 범해 1타를 줄이는데 그쳤다. 중간합계 10언더파 203타를 기록한 임성재는 단독 선두에서 공동 4위로 떨어졌다.
이날 7타를 줄이며 단독 선두로 뛰어오른 알렉스 피츠패트릭(영국·14언더파 199타)과는 4타 차다.
4번 홀(파3)에서 첫 보기를 범한 임성재는 8번 홀(파4) 버디로 잃었던 타수를 만회했다. 전반 9홀에서 타수를 줄이지 못한 임성재는 10번 홀(파5)에서 13.6ｍ의 이글 퍼트를 성공시켜 단숨에 선두 경쟁에 가세했다.
14번 홀(파4)에서는 환상적인 버디로 기세를 올렸다. 티샷이 왼쪽으로 휘어 날아가 호수에 빠질 뻔했으나 다행히 러프 가장자리에 멈춰 섰다. 오른발 양말을 벗고 물속으로 들어간 뒤 왼발은 러프에 딛는 불안한 스탠스로도 두 번째샷을 홀 2.8m 지점에 붙여 버디로 연결한 것.
하지만 후반 15번(파5)과 17번 홀(파3)에서 범한 징검다리 보기가 뼈아팠다.
가장 쉽게 세팅된 15번 홀(파5)에서는 두 번째샷이 그린 앞 벙커에 빠졌고 세 번째삿마저 그린 뒤 갤러리 스탠드를 맞고 다시 벙커로 돌아 오는 바람에 보기를 범했다.
악명 높은 ‘그린 마일(16~18번 홀)’의 두 번째 홀인 17번 홀(파3)에서는 7m 가량의 버디 퍼트 기회를 살리지 못하고 오히려 3퍼트로 1타를 더 잃었다.
김시우는 이날 버디 5개, 보기 1개, 더블 보기 2개를 합해 이븐파 71타를 쳤다. 중간합계 1오버파 214타를 기록한 김시우는 공동 54위로 밀렸다.
이날 7타를 줄인 크리스토페르 레이탄(노르웨이)은 2위(중간합계 13언더파 200타)로 순위를 끌어 올렸다.
지난주 캐딜락 챔피언십 우승자 캐머런 영(미국)은 이날 8언더파 63타의 맹타를 휘둘러 단독 3위(중간합계 12언더파 201타)로 도약해 2주 연속 우승과 시즌 3승 기회를 잡았다.
세계랭킹 2위인 로리 매킬로이(북아일랜드)는 이날 버디는 2개에 그치고 보기 6개를 쏟아내 4타를 잃고 전날 공동 8위에서 37위(중간합계 1언더파 212타)로 순위가 미끄럼을 탔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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