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장동혁 “강남 빼고 서울 집값 싹 올라…양도세 중과로 더 오를 것”

입력:2026-05-10 11:35
수정:2026-05-10 12:04
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장동혁 국민의힘 대표가 지난 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 외신기자 간담회에서 발언하고 있다. 국회사진기자단

장동혁 국민의힘 대표는 10일 “강남만 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다”며 이재명정부의 부동산 정책을 강하게 비판했다.

장 대표는 이날 페이스북에 “이재명식 ‘서지컬 스트라이크’(정밀 타격)인가. 죽도록 미워하는 강남은 떨어졌으니 이재명은 웃고 있으려나”라며 이같이 적었다.

이어 “오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것이다. 너도나도 매물을 거둬들이고 있다”며 “전월세 시장은 이미 갈 데까지 갔다. 전세는 씨가 말랐고, 월세는 작년보다 몇십만원씩 올랐다”고 했다.


그는 “선거만 끝나면 보유세 올리고, 장특공도 폐지할 거다. 진짜 지옥이 기다리고 있다”며 “이재명은 곧 죽어도 ‘부동산 정상화’라고 우긴다. 이게 ‘정상’이라고 믿는 정신 상태가 ‘비정상’”이라고 말했다.

또한 이 대통령 소유의 자가를 겨냥해 “그나저나 분당 아파트는 광고만 하고 끝내 안 팔 건가”라고 덧붙였다.

최보윤 수석대변인은 논평을 내고 “지금 필요한 것은 퇴로를 막은 징벌적 과세의 철회와 함께 시장이 원하는 곳에 양질의 주택이 공급될 수 있도록 재건축·재개발 규제를 전면 혁파하는 결단”이라고 말했다.


최 수석대변인은 “세금으로 시장을 이기려 했던 과거 정부들의 실패가 어떠했는지 이재명 정부는 직시해야 할 것”이라고 했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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