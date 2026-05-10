“수익률 좋은 상품 있다” 고객 돈 5억 가로챈 은행원 실형
고수익 금융상품 투자를 미끼로 고객들로부터 5억4000만원을 가로챈 50대 은행원이 징역형을 선고받았다.
인천지법 형사5단독 송종환 판사는 사기 혐의로 기소된 은행원 A씨(50)에게 징역 2년을 선고했다고 10일 밝혔다.
A씨는 2024년 9월부터 지난해 1월까지 은행원으로 근무하며 고객 2명을 속여 투자금 명목으로 총 5억4000만원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다. 그는 30년간 은행원으로 일하며 쌓아온 고객과의 신뢰를 범행에 악용한 것으로 드러났다.
조사 결과 A씨는 피해자들에게 “수익률이 좋은 이벤트성 단기 상품이 있다” “VVIP 전용 상품에 투자해 보라” “자녀 유학을 위한 잔고 증명이 필요하니 돈을 빌려주면 금방 돌려주겠다”는 수법으로 고객의 돈을 가로챘다.
재판부는 “피고인이 자신의 친아들에게 기만당한 사실이 범행에 큰 영향을 미친 것으로 보이고 형사처벌 전력이 없는 점은 참작했다”면서 “피해 금액이 크고 죄질이 좋지 않으며, 현재까지 피해액이 전혀 변제되지 않은 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.
재판부는 A씨가 잘못을 인정하고 반성하고 있는 점 등을 고려해 피해 회복 기회를 주고자 법정 구속은 하지 않았다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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