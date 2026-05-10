운전 중 벌에 쏘여 앞차 ‘쾅’… 50대 운전자 중상
제주에서 운전자가 벌에 쏘여 의식을 잃으면서 앞차를 들이받는 사고가 발생했다.
10일 제주소방안전본부에 따르면 전날 오후 6시38분쯤 제주시 해안동 해안교차로 서측 도로에서 50대 남성 A씨가 몰던 차량이 앞차를 추돌했다는 신고가 접수됐다.
소방 출동 결과 A씨는 벌에 쏘인 뒤 의식이 저하되는 아나필락시스 증상이 의심됐다.
구조대는 현장에서 수액 투여 등 응급처치를 실시한 뒤 병원으로 이송했다.
A씨는 사고 충격으로도 크게 다친 상태였다.
아나필락시스는 음식·약물·곤충 독 등에 노출된 직후 갑작스럽게 발생하는 전신 알레르기 반응이다. 호흡곤란·저혈압·의식 소실 등 치명적인 증상을 동반할 수 있다. 증상이 나타나면 즉시 응급치료가 필요하다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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