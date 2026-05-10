약물탄 술로 남편 살해 시도…태권도장 관장·직원 구속

약물을 탄 술로 남편을 살해하려 한 혐의를 받는 태권도장 직원(왼쪽)과 공범 관장이 지난 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 끝난 뒤 인천지법 부천지원을 나서고 있다. 연합뉴스

성분으로 ‘강북 모텔 연쇄살인범’ 김소영(20)이 범행에 사용한 약물이다.