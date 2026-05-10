‘중동발 리스크’에 울산시, 700억 규모 ‘금융 긴급 수혈’
지역 기업 80% “피해 체감”… 물류·화물운송 전용 자금 100억 신설
울산시는 중동발 지정학적 리스크 장기화에 따른 지역 중소기업 경영난 해소를 위해 파격적인 규모의 ‘금융 구호 조치’에 나선다고 10일 밝혔다.
울산상공회의소가 발표한 조사 결과에 따르면, 지역 기업의 약 80%가 중동 정세 불안에 따른 피해를 직접 체감하고 있는 것으로 나타났다.
특히 응답 기업의 70%는 현 상황을 ‘심각’하게 인식하고 있으며, 77.5%는 유가 상승을 가장 치명적인 우려 요인으로 꼽았다.
정유, 석유화학, 자동차, 조선 등 에너지 소비가 많은 산업 구조를 가진 울산의 특성상 국제 유가 상승은 원가 상승과 수익성 악화로 직결된다.
상황이 이렇다 보니 기업들은 투자나 확장을 포기한 채 오로지 생존을 위한 ‘비용 절감’에 매달리는 ‘버티기 모드’에 돌입했다. 이러한 방어적 경영의 장기화는 결국 고용 감소와 지역 경제 활력 저하로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.
울산시는 이러한 위기 상황을 타개하기 위해 ‘2026년 3차 중소기업 경영안정자금’ 규모를 당초 500억 원에서 700억 원으로 200억원 증액했다.
가장 눈에 띄는 대목은 고유가 직격탄을 맞은 물류·화물운송 분야를 위한 100억 원 규모의 전용 자금 신설이다.
지원 대상은 해상 화물운송업, 물류터미널 운영업, 화물운송 중개업 등이다.
시는 유가 상승으로 한계 상황에 다다른 영세 물류 업체들의 숨통을 틔워주겠다는 계산이다.
이 외에도 일반 중소기업 경영안정자금을 500억원으로 확대하고, 조선업종 자금 100억 원도 지속적으로 운영한다.
자금 신청은 오는 11일부터 15일까지 울산경제일자리진흥원 누리집을 통해 온라인으로 접수하며, 심사를 거쳐 6월 중 대출이 실행될 예정이다.
울산시 관계자는 “중동 사태 장기화로 물류·운송 분야를 중심으로 지역 기업들의 경영 부담이 임계점에 달하고 있다”며 “이번 긴급 자금 지원이 기업의 유동성 확보에 실질적인 마중물이 되길 바라며, 향후에도 지역 경제 상황에 맞춘 밀착형 금융 지원을 지속하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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