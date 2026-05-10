‘중동발 리스크’에 울산시, 700억 규모 ‘금융 긴급 수혈’

지역 기업 80% “피해 체감”… 물류·화물운송 전용 자금 100억 신설

울산상공회의소가 발표한 조사 결과에 따르면, 지역 기업의 약 80%가 중동 정세 불안에 따른 피해를 직접 체감하고 있는 것으로 나타났다.

특히 응답 기업의 70%는 현 상황을 ‘심각’하게 인식하고 있으며, 77.5%는 유가 상승을 가장 치명적인 우려 요인으로 꼽았다.