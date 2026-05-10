제주 함덕해수욕장은 올해도 ‘펫 비치’로… 6월 24일 개장

도내 모든 해수욕장 동일하게

폐장일도 9월 6일까지로 통일

평상 3만원 등 이용료도 동결

지난해 제주시 한림읍의 금능해수욕장 모습. 제주도 제공

제주도 내 모든 지정 해수욕장이 오는 6월 24일부터 9월 6일까지 운영된다.



제주도는 최근 해수욕장 소재 마을 이장과 청년회장 등이 참석한 ‘2026년 상반기 해수욕장협의회’를 열고 개장 기간, 운영 시간, 편의용품 가격 등을 확정했다고 10일 밝혔다.



지난해 해수욕장별로 운영 기간이 달랐던 것과 달리 올해는 12개 전체 지정 해수욕장의 개장 기간을 통일해 총 75일간 운영한다. 지난해보다 6일 늘어났다.



운영 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지다. 성수기인 7월 15일부터 8월 15일에는 삼양·월정해수욕장이 오후 8시까지, 야간 조명을 갖춘 이호테우·협재해수욕장은 오후 9시까지 연장 운영한다.



피서철 바가지 요금 논란을 막기 위해 시설 이용료와 편의용품 가격은 올해도 동일하게 적용된다. 파라솔은 2만원, 평상 3만원으로 3년째 변동 없이 유지된다.







다만 도사견·아메리칸 핏불테리어·로트와일러 등 법정 맹견 5종과 앉은 키 1m 이상 대형견, 동물등록이 되지 않은 반려견은 입장이 제한된다. 반려견 1인당 1마리만 허용되며, 목줄을 착용하고 줄 길이는 1m 이내로 유지해야 한다.



폭염으로 물놀이객 증가가 예상됨에 따라 안전관리도 강화된다. 안전관리 인력은 지난해 288명에서 올해 315명으로 27명 늘리고, 개장 전 소방·행정시 등 관계기관과 합동 안전점검을 실시한다.



제주도는 올해 해수욕장 이용객 목표를 지난해보다 약 10% 늘어난 160만명으로 잡았다. 지난해에는 함덕해수욕장 70만명, 협재해수욕장 14만명 등 144만명이 방문했다.



김종수 제주도 해양수산국장은 “올해 하루 30분씩 관광객과 도민이 함께하는 쓰담달리기(플로깅) 시간을 운영하고, 수질 검사와 해파리 발생 정보도 실시간 공유하겠다”며 “안전하고 깨끗한 해수욕장을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제주도 내 모든 지정 해수욕장이 오는 6월 24일부터 9월 6일까지 운영된다.제주도는 최근 해수욕장 소재 마을 이장과 청년회장 등이 참석한 ‘2026년 상반기 해수욕장협의회’를 열고 개장 기간, 운영 시간, 편의용품 가격 등을 확정했다고 10일 밝혔다.지난해 해수욕장별로 운영 기간이 달랐던 것과 달리 올해는 12개 전체 지정 해수욕장의 개장 기간을 통일해 총 75일간 운영한다. 지난해보다 6일 늘어났다.운영 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지다. 성수기인 7월 15일부터 8월 15일에는 삼양·월정해수욕장이 오후 8시까지, 야간 조명을 갖춘 이호테우·협재해수욕장은 오후 9시까지 연장 운영한다.피서철 바가지 요금 논란을 막기 위해 시설 이용료와 편의용품 가격은 올해도 동일하게 적용된다. 파라솔은 2만원, 평상 3만원으로 3년째 변동 없이 유지된다.함덕해수욕장은 지난해에 이어 올해도 반려동물 동반이 가능한 ‘펫 비치(Pet Beach)’로 운영된다. 반려동물 양육 인구 증가 추세를 반영했다.다만 도사견·아메리칸 핏불테리어·로트와일러 등 법정 맹견 5종과 앉은 키 1m 이상 대형견, 동물등록이 되지 않은 반려견은 입장이 제한된다. 반려견 1인당 1마리만 허용되며, 목줄을 착용하고 줄 길이는 1m 이내로 유지해야 한다.폭염으로 물놀이객 증가가 예상됨에 따라 안전관리도 강화된다. 안전관리 인력은 지난해 288명에서 올해 315명으로 27명 늘리고, 개장 전 소방·행정시 등 관계기관과 합동 안전점검을 실시한다.제주도는 올해 해수욕장 이용객 목표를 지난해보다 약 10% 늘어난 160만명으로 잡았다. 지난해에는 함덕해수욕장 70만명, 협재해수욕장 14만명 등 144만명이 방문했다.김종수 제주도 해양수산국장은 “올해 하루 30분씩 관광객과 도민이 함께하는 쓰담달리기(플로깅) 시간을 운영하고, 수질 검사와 해파리 발생 정보도 실시간 공유하겠다”며 “안전하고 깨끗한 해수욕장을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지