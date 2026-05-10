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김영환이 쏘아 올린 ‘돔 구장’ 표심 가르나

입력:2026-05-10 10:53
수정:2026-05-10 11:44
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충북·충남·전북 등 공약 제시


6·3 지방선거를 앞두고 야구장과 공연장 등으로 활용 가능한 ‘돔 구장’이 표심을 가를 주요 쟁점으로 부상하고 있다.

10일 지역 정치권에 따르면 국민의힘 김영환 충북지사·이범석 청주시장 예비후보가 돔 구장 건립을 1호 공약으로 제시했다.

‘돔 구장’ 카드는 김 후보가 가장 먼저 들어올렸다. 김 후보는 지난해 6월 일본 도쿄돔을 방문한 후 돔 구장 건립을 구체화하고 있다. 정부도 지난해 12월 5만석 규모의 돔 구장 건립 계획을 발표했다. 이후 충북, 충남, 부산, 전북 등 곳곳에서 돔 구장 공약이 나오고 있는 모양새다.


김 후보는 “청주와 충북의 미래 경쟁력을 높이기 위해서는 대형 스포츠·문화 인프라 확충이 반드시 필요하다”며 “돔구장 기반 스포츠콤플렉스는 단순 체육시설을 넘어 스포츠·문화·관광·공연을 함께 키울 수 있는 미래형 복합 플랫폼이라는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

김 후보는 “이 사업은 충북도와 청주시, 정부와 민간이 함께 힘을 모아야 더욱 경쟁력을 갖출 수 있다”며 “국비 확보와 민간투자 유치, 숙박과 주변 상권을 연계하는 전략까지 종합적으로 추진해야 실질적인 성공이 가능하다”고 강조했다.

이 후보는 역시 “5만석 돔 구장을 포함한 종합 스포츠콤플렉스 조성을 속도감 있게 추진하겠다”고 약속했다. 이 후보는 “청주국제공항, KTX 오송역, 경부·중부고속도로 등 교통 강점을 살려 청주를 스포츠·문화·관광·경제가 함께 성장하는 복합거점 도시로 만들겠다”며 “현재 건립 중인 다목적실내체육관과 연계해 생활체육, 국제경기, K-팝 공연, 문화행사가 가능한 새로운 스포츠문화 인프라를 완성하겠다”고 말했다.


이 후보는 2036년 준공을 목표로 민선 8기 때 마친 연구용역을 바탕으로 종합스포츠콤플렉스 조성을 구체화하고 정부의 다목적 돔구장 건설 계획과 연계해 청주 유치를 추진하겠다는 구상이다. 재원은 국비 확보와 민간투자 유치, 체육기금 등을 통해 마련한다는 것이다.

신용한 더불어민주당 충북지사 예비후보는 돔 구장 대신 2만석 규모의 K-팝 아레나 공약을 제시했다. 신 후보는 10일 전화통화에서 “돔 구장을 하고 싶지만 욕심이 앞선다고 해서 다 할 수 있는 것은 아니다”며 “우선순위라는 게 있는 것이고 돔 구장을 지었을 때 유지 보수나 관리에 적자까지 감안하면 만만치가 않다. 현실적으로 상당히 어렵다. 같은 돈이면 다른 쪽에 집중하겠다”고 밝혔다.

같은 당 이장섭 청주시장 예비후보는 신 후보와 달리 5만석 규모의 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치에 도전하겠다는 각오다. 이 후보는 “정부가 구상하는 돔 구장을 유치할 것”이라며 “현실적으로 (지자체의)재정 부담을 줄일 수 있는 방법”이라고 전했다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
사회2부
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