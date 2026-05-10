“운동 간다” 나선 30대…무등산서 닷새 만에 구조
광주에서 집을 나선 뒤 연락이 끊겼던 30대 남성이 무등산에서 닷새 만에 구조됐다. 경찰은 드론과 수색견 등을 투입해 집중 수색을 벌인 끝에 등산로 밖에서 탈진 상태로 쓰러져 있던 남성을 발견했다.
10일 광주서부경찰서에 따르면 지난달 27일 밤 가족으로부터 “아들이 운동하러 나간 뒤 귀가하지 않고 있다”는 신고가 접수됐다.
실종된 A씨(30대)는 휴대전화를 집에 두고 외출한 상태였던 것으로 전해졌다.
경찰은 CCTV 분석 등을 통해 A씨의 동선을 추적했고, A씨가 광주 서구 화정동 자택을 나와 쌍촌사거리 인근에서 택시를 탄 뒤 증심사 방면으로 이동한 사실을 확인했다.
이어 새인봉 방향 무등산 등산로로 향한 정황을 파악한 경찰은 조난 가능성이 크다고 보고 즉시 수색에 나섰다.
현장에는 드론과 수색견 등이 투입됐고 경찰은 무등산 일대를 중심으로 집중 수색을 벌였다.
경찰은 A씨 이동 가능 구간을 좁혀가며 닷새 동안 수색을 이어갔고, 지난 1일 오전 새인봉 일대 등산로 밖 한 지점에서 탈진 상태로 쓰러져 있던 A씨를 발견했다.
발견 당시 A씨는 심한 탈수 증세를 보였으며 생수 2병으로 버틴 상태였던 것으로 전해졌다.
경찰 조사에서 평소 건강이 좋지 않았던 A씨는 산행 도중 급격히 체력이 떨어져 움직이지 못했던 것으로 파악됐다.
A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받았으며 현재 회복 중인 것으로 알려졌다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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