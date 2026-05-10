“생수 2병으로 5일 버텨”…30대 남성, 무등산에서 극적 구조
“운동하러 간다”고 나간 뒤 실종
“아들이 운동하러 나갔는데 아직도 돌아오지 않았어요.”
경찰에 이 같은 내용의 신고가 접수된 것은 지난달 27일 늦은 밤이었다. 실종자는 30대 남성 A씨. 가족은 그가 휴대전화까지 집에 두고 나갔다고 했다.
10일 광주서부경찰서에 따르면 경찰은 신고가 접수된 뒤 CCTV를 분석하면서 A씨의 행적을 추적했다.
A씨는 광주 서구 화정동 자책을 나와 쌍촌사거리 인근에서 택시를 탔다. 그다음 그가 향한 곳은 증심사 방면이었다. CCTV엔 A씨가 새인봉 방향 무등산 등산로로 향한 모습까지 담겨 있었다.
경찰은 A씨가 조난 가능성이 크다고 보고 수색에 돌입했다. 드론과 수색견이 투입됐고, 닷새간 밤낮없이 수색 작업을 벌였다.
A씨를 발견한 것은 실종 닷새째인 지난 1일 오전이었다. 그는 등산로에서 벗어난 한 지점에서 쓰러져 있었다.
A씨는 심한 탈수와 탈진 증세를 보였으며 생수 2병으로 닷새를 버틴 것으로 전해졌다.
조사 결과 평소 건강이 좋지 않았던 A씨는 산행 도중 급격히 체력이 떨어져 몸을 가눌 수 없었던 것으로 파악됐다. 그는 곧바로 병원으로 옮겨져 치료받았으며 현재 회복 중인 것으로 알려졌다.
광주서부경찰서 관계자는 “관계기관과의 공조와 끈질긴 수색 끝에 무사히 구조할 수 있었다”고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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