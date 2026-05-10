“생수 2병으로 5일 버텨”…30대 남성, 무등산에서 극적 구조

“운동하러 간다”고 나간 뒤 실종

광주 무등산. 국민일보DB

조난 가능성이 크다고 보고 수색에 돌입했다.

드론과 수색견이 투입됐고, 닷새간 밤낮없이 수색 작업을 벌였다.

실종 닷새째인 지난 1일 오전이었다. 그는 등산로에서 벗어난 한 지점에서 쓰러져 있었다.

A씨는 심한 탈수와 탈진 증세를 보였으며 생수 2병으로 닷새를 버틴 것으로 전해졌다.

조사 결과 평소 건강이 좋지 않았던 A씨는 산행 도중 급격히 체력이 떨어져 몸을 가눌 수 없었던 것으로 파악됐다. 그

는 곧바로 병원으로 옮겨져 치료받았으며 현재 회복 중인 것으로 알려졌다.