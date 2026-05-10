인천시, 고유가 피해지원 확대…‘인천형 지원금’ 지원

지원금의 실질적인 소비 진작 효과를 높이기 위해 사용 지역을 인천시 전역으로 확대하고 신청 마감 기한은 2026년 7월 3일, 사용 기한은 2026년 8월 31일까지로 운영한다.

시는 중고거래 사이트 모니터링 등을 통해 부정수급과 불법 현금화 행위에 대해서도 강력 대응할 방침이다.