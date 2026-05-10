인천시, 고유가 피해지원 확대…‘인천형 지원금’ 지원
인천시가 정부 고유가 피해지원금의 지역 간 격차를 보완하기 위해 취약계층에 ‘인천형 역차별 해소지원금’ 5만원을 추가 지급한다.
인천시는 5월 11일부터 7월 3일까지 1차 고유가 피해지원금 지급 대상자를 대상으로 ‘인천형 역차별 해소지원금’을 지급한다고 10일 밝혔다.
지원 대상은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 1차 지원 대상자이며, 1인당 5만원이 인천사랑상품권(e음카드) 형태로 지급된다.
이번 지원은 정부의 고유가 피해지원금이 비수도권보다 상대적으로 적게 책정된 데 따른 보완 대책으로 마련됐다.
인천시는 시민 생활 안정을 지원하는 동시에 지역 내 소비를 촉진해 침체된 민생경제 회복의 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인은 ‘인천e음’ 앱에서 24시간 신청할 수 있으며, 오프라인은 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하면 된다.
신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 5월 11일부터 22일까지는 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0 대상자이며 주말에는 모두 신청할 수 있다.
신청 방식은 신용·체크카드와 인천사랑상품권(e음카드) 가운데 선택할 수 있었으며, 인천사랑상품권 신청 비율은 57%로 더 높게 나타났다.
시는 지원금의 실질적인 소비 진작 효과를 높이기 위해 사용 지역을 인천시 전역으로 확대하고 신청 마감 기한은 2026년 7월 3일, 사용 기한은 2026년 8월 31일까지로 운영한다.
시는 중고거래 사이트 모니터링 등을 통해 부정수급과 불법 현금화 행위에 대해서도 강력 대응할 방침이다.
오는 5월 18일부터는 소득 하위 70% 이하 가구와 1차 신청 기간 내 접수하지 못한 시민들을 대상으로 ‘고유가 피해지원금 2차’ 신청도 진행된다.
신용·체크카드는 카드사 홈페이지와 연계 은행 창구에서 신청할 수 있으며, 인천사랑상품권은 앱과 행정복지센터를 통해 접수할 수 있다.
거동이 불편한 고령자와 장애인 1인 가구를 위한 ‘찾아가는 신청 서비스’도 운영된다. 신청자가 주소지 행정복지센터에 전화로 요청하면 담당 공무원이 직접 방문해 신청 접수부터 e음카드 전달까지 원스톱으로 지원한다.
시 관계자는 “지난 4월 27일부터 5월 8일까지 진행한 1차 고유가 피해지원금 신청에서 지급 대상자 22만256명 가운데 90% 이상이 신청을 완료했다”며 “인천시는 정부 지원의 사각지대를 보완하는 인천형 맞춤 대책을 통해 가계 부담을 경감하고 지역 내 소비 선순환 구조를 구축하는 데 모든 행정력을 집중할 것”이라고 밝혔다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사