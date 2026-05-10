정원오 “반려동물 키우는 시민, 안심하는 서울 만들 것”

정원오 서울시장 후보, ‘반려동물 행복수도 서울’ 공약 발표

더불어민주당 정원오 서울시장 후보. 연합뉴스

반려동물 행복수도 서울’ 공약을 발표했다.

서울시 보건환경연구원을 통해 사료와 간식에 대한

성분 및 안전성 검사를 실시하겠다고 했으며,

공공 반려동물 장묘시설 설치를 추진하면서 펫로스 증후군 심리상담 등 치유 지원 사업도 시범 운영하겠다고 했다.

공약엔 모든 자치구에 ‘공공 펫위탁소’를 설치하겠다는 내용도 담겼다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 페이스북에 올린 관련 게시물. 페이스북 캡처

정 후보는 이날 페이스북을 통해 “서울의 반려 가족은 이미 약 30%에 이르고 있고, 등록 반려견만 61만 마리가 넘는다”

며 “하지만 공공 실외 놀이터는 13개 구 16개소에 그치고, 동물복지지원센터도 4개소뿐이며 놀이터, 돌봄, 보호, 진료, 장묘까지 시민이 체감하는 공공 인프라는 아직 충분하지 않다”고 했다.

이어 “공공 반려동물 장묘시설 설치도 지속 추진하고, 유기·유실동물 입양가정 지원도 확대하겠다”며 “

위한 정책이 아니다. 반려가족과 비반려가족이 함께 공존하는 도시를 만드는 일”이라고 강조했다.