경기경제자유구역청, 혁신생태계 조성 본격화…18개 기업 지원
경기경제자유구역청이 미래산업 중심의 혁신생태계 조성을 위해 유망기업 지원에 본격 나섰다.
경기경제자유구역청은 ‘2026년 경기경제자유구역 혁신생태계 조성사업’에 참여할 스타업 프로젝트 및 수요맞춤형 지원사업 대상 기업 18개사를 최종 선정했다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 기술 고도화와 시장 진출을 지원해 경제자유구역 내 혁신기업 성장 기반을 강화하고, 기업·연구소·대학·공공기관이 연계된 혁신클러스터를 구축하기 위해 추진된다.
혁신기술 기반 기업을 집중 육성하는 ‘스타업 프로젝트’에는 총 18개 기업이 지원해 4.5대 1의 경쟁률을 기록했다.
경기경제자유구역청은 기술성·사업성·시장성 등을 종합 평가해 무인이동체와 미래모빌리티, 바이오 분야 등 미래 핵심 산업 중심의 4개 기업을 선정했다.
선정 기업에는 기업당 최대 5000만원 규모의 지원이 이뤄지며, 기술 고도화와 상용화, 초기 성장기업의 스케일업을 집중 지원할 계획이다.
기업별 수요를 반영한 ‘수요맞춤형 지원사업’에는 총 39개 기업이 신청했으며, 심사를 거쳐 14개 기업이 선정됐다.
이들 기업은 시제품 제작과 기술사업화, 시험분석 및 인증 획득, 국내외 전시회 참가, 판로개척과 마케팅 전략 수립 등 분야에서 기업당 2천만 원 내외의 지원을 받게 된다.
경기경제자유구역청은 이번 사업을 통해 스타트업과 중소·중견기업 간 협력 체계를 강화하고, 성장 단계와 산업 특성에 맞춘 지원으로 실질적인 성과 창출과 경쟁력 확보를 유도한다는 방침이다.
특히 지역 내 혁신기업 성공 사례를 확대해 경제자유구역을 미래산업 혁신 거점으로 육성한다는 계획이다.
김능식 경기경제자유구역청장은 “이번 사업은 단순 재정 지원을 넘어 기업의 성장 전략과 경기경제자유구역 발전 전략을 함께 강화하는 데 의미가 있다”며 “혁신기업이 지속적으로 성장할 수 있는 환경을 조성해 경기경제자유구역이 지역 혁신생태계의 중심 거점으로 자리매김할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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