‘정계 은퇴’ 배수진 김관영, 내란 방조 무혐의
특검 “국헌문란 단정 불가”
김 후보 “기소 시 정계 은퇴” 배수진 뒤 반격
이원택 “특검 결정 유감”
남은 사법 리스크는 공직선거법 수사
‘12·3 비상계엄’ 당시 내란 방조 의혹으로 조사를 받아온 김관영 무소속 전북지사 예비후보가 특검으로부터 무혐의 처분을 받았다. 김 후보가 사법적 불확실성을 상당 부분 해소하면서 전북지사 선거판의 시선은 그간 의혹을 제기해온 이원택 민주당 예비후보 측의 입장과 두 후보 모두가 연루된 ‘공직선거법 수사’ 결과로 모아지고 있다.
10일 김 후보 측에 따르면 권창영 2차 종합특별검사팀은 김 후보에게 제기된 내란부화수행, 직권남용권리행사방해, 직무유기 혐의에 대해 모두 증거 불충분으로 불기소 처분했다.
특검은 “김 후보가 비상계엄 선포 29분 뒤 기자 인터뷰를 통해 계엄의 위헌성을 공개적으로 밝힌 점 등을 고려할 때 국헌문란 목적이 있었다고 단정하기 어렵다”고 밝혔다. 또 청사 폐쇄와 준예산 편성, 35사단 지역계엄사 협조 체제 유지 등 고발장에 담긴 혐의 내용도 사실이 아닌 것으로 확인됐다고 설명했다.
이번 사건은 지난 2월 한 김제 시민의 고발로 시작됐다. 당시 전북도가 행정안전부 지침에 따라 청사 보안 조치를 시행한 것을 두고 이원택 더불어민주당 전북지사 예비후보 측이 “지역 계엄사와 결탁한 내란 동조 행위”라고 문제를 제기하면서 민주당 경선 과정 내내 주요 공방으로 이어졌다.
김 후보는 특검 조사 직전인 지난 4일 기자간담회에서 “특검이 기소하면 정계를 은퇴하겠다”며 배수진을 친바 있다. 반대로 무혐의가 나올 경우 의혹을 제기한 이 후보 역시 정치적 책임을 져야 한다고 직격했다.
무혐의 처분 직후 김 후보는 전북도의회에서 긴급 기자회견을 열고 강경 대응에 나섰다. 그는 “12·3 당시 전북도청은 결코 폐쇄되지 않았고 계엄에 동조한 사실도 없었다”며 “거짓은 진실을 이길 수 없다는 점이 확인됐다”고 말했다.
이어 “선거를 위해 내란몰이에 나서 공직자들과 도민들까지 의심의 대상으로 만들었다”며 “법적 책임을 물을 부분이 있는지 검토를 시작하겠다”고 밝혔다.
김 후보는 또 “이 후보는 여러 차례 기자회견을 통해 정치 생명을 걸겠다고 공언했다”며 공개 사과와 정치적 책임을 요구했다. 지역 정치권에서는 이번 무혐의 결정으로 김 후보가 가장 부담을 느껴온 ‘내란 프레임’에서 벗어나게 됐다는 분석이 나온다.
반면 이 후보는 특검 결정에 대해 유감이라는 입장을 밝혔다. 그는 입장문에서 “이번 문제의 본질은 단순한 법적 판단이 아니라 당시 도지사의 대응과 정치적·도덕적 책임에 대한 문제 제기였다”고 주장했다.
이 후보는 앞서 “정치 생명을 걸고 사실관계를 규명하겠다”고 밝혔지만 정치적 책임과 관련한 직접적인 언급은 하지 않았다. 그는 기자들과 만나 “행위 자체는 있었지만 특검이 고의성과 증거가 충분하지 않다고 본 것으로 이해한다”고 말했다.
이처럼 선거판을 달궜던 내란 공방의 사법적 판단은 일단락됐지만 후보들을 둘러싼 ‘수사 리스크’가 완전히 해소된 것은 아니다. 내란 의혹과는 별개로 김 후보와 이 후보 모두 공직선거법 위반 혐의로 여전히 경찰 수사를 받고 있기 때문이다.
김 후보는 지난해 11월 민주당 청년 당원들과의 술자리에서 대리운전비 명목으로 현금을 지급한 혐의를 받고 있고, 이 후보는 같은 시기 정읍 간담회에서 식사비를 제3자가 대신 결제하도록 했다는 의혹으로 경찰 조사를 받고 있다.
전북경찰청은 두 사건 모두 반부패경제범죄수사대가 수사 중이며 선거 일정과 무관하게 법과 절차에 따라 처리하겠다는 입장이다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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