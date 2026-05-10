‘정계 은퇴’ 배수진 김관영, 내란 방조 무혐의

특검 “국헌문란 단정 불가”

김 후보 “기소 시 정계 은퇴” 배수진 뒤 반격

이원택 “특검 결정 유감”

남은 사법 리스크는 공직선거법 수사

지난 8일 김관영 무소속 전북지사 예비후보가 전북도의회 브리핑룸에서 내란 방조 의혹 무혐의 처분 결과에 대해 기자회견을 열고 입장을 밝히고 있다. 김 예비후보 캠프 제공

‘12·3 비상계엄’ 당시 내란 방조 의혹으로 조사를 받아온 김관영 무소속 전북지사 예비후보가 특검으로부터 무혐의 처분을 받았다.