울진군, 산불안전공간 조성 본격 추진
경북 울진군은 산림에 인접한 가스공급소와 요양시설 등을 보호하기 위한 산불안전공간 조성사업을 추진하고 있다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 최근 기후변화로 인해 건조한 날씨와 강풍에 따른 대형산불 발생이 빈번해짐에 따라 추진한다.
산불안전공간은 시설 주변 산림을 띠 형태로 벌채해 일정한 이격공간을 확보하는 방식으로 조성되며, 산불 확산 속도를 늦추거나 차단하는 데 목적이 있다.
사업 대상지는 주변 산림에 소나무림이 많아 산불에 특히 취약한 가스공급소, 요양시설, 민가밀집지역 등을 중심으로 선정했다. 대상 면적은 약 1.5㏊ 규모다.
군은 최근 산불이 확산 속도가 빠르고 민가나 시설물까지 피해가 이어지는 사례가 지속적으로 증가하고 있는 만큼, 예방사업을 통해 산불피해를 줄인다는 방침이다.
울진은 지난 2022년 초대형 산불로 대규모 산림과 주거시설 피해를 겪은 이후 산불 대응체계 강화와 예방 중심의 산림관리 정책을 지속적으로 추진하고 있다.
울진군 관계자는 “최근 잦은 강우로 산불 발생 위험성이 다소 낮아졌지만 긴장감을 늦추지 않고 ‘산불 제로’를 목표로 예방활동에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
울진=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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