경주시, 신경주역세권 공원·녹지 정비…7만 629㎡ 규모
경북 경주시가 KTX·SRT 경주역을 중심으로 조성 중인 신경주역세권 신도시의 정주환경 개선을 위해 공원·녹지 유지관리 사업에 본격 착수한다.
경주시는 10일 건천읍 화천리 2699-3번지 일원 신경주역세권 내 공원과 녹지 7만629㎡에 대한 체계적인 유지·관리 사업을 올해 말까지 추진한다고 밝혔다.
총사업비는 2억4800만원으로 전액 시비가 투입된다. 대상지는 역사공원 1만2322㎡, 근린공원 7982㎡, 소공원 809㎡, 녹지대 4만9516㎡ 등으로 구성된다.
시는 해당 구간에 대해 잔디 예초 및 잡초 제거, 수목과 가로수 관수 작업, 계류시설 세척·정비, 노후 데크 도색 등 전반적인 환경정비를 할 계획이다.
관수 작업은 오는 9월까지 총 3회 진행되며, 잔디 관리와 잡초 제거는 10월까지 2회 실시된다. 시설물 정비는 연말까지 지속 추진된다.
신경주역세권은 공동주택 입주가 이어지며 유동 인구가 빠르게 증가하는 지역으로, 생활환경 개선에 대한 수요도 높아지고 있다. 이에 따라 시는 단순한 미관 개선을 넘어 생활밀착형 녹지 관리와 쾌적한 도시경관 조성에 중점을 두고 사업을 추진할 방침이다.
해당 지역은 경주의 신성장 거점 권역인 만큼, 시는 공원과 녹지의 체계적인 관리가 도시 이미지와 정주여건 향상에 도움이 될 것으로 기대한다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “신경주역세권은 경주의 미래 성장축이자 도시의 첫인상을 결정짓는 중요한 관문”이라며 “체계적인 공원·녹지 관리를 통해 시민들에게는 쾌적한 생활환경을 제공하고, 방문객들에게는 품격 있는 도시 이미지를 보여줄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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