신보 ‘리스트’ 낸 선우예권 “피아노로 노래하고 싶었어요”
15일부터 7개 도시 리사이틀 투어… “화려함 속의 서정성 표현”
“리스트는 화려한 기교로 유명하지만 동시에 인간적인 목소리와 서정성을 음악에 담아낸 작곡가입니다. 피아니스트에겐 넘어야 할 산과 같은 존재입니다.”
새 음반 ‘리스트’ 발매와 함께 리사이틀 투어에 나서는 피아니스트 선우예권(37)이 지난 7일 서울 영등포구 신영체임버홀에서 열린 기자간담회에서 이같이 말했다. 그는 “지금에서야 리스트 음악에 담긴 섬세한 드라마를 제대로 전달할 수 있게 됐다”고 덧붙였다.
2017년 반 클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 한국인 최초로 우승하는 등 여러 콩쿠르를 휩쓸었던 선우예권은 사실 중학생 때 리스트를 자주 쳤다. 기량이 뛰어났던 그는 어렵기로 소문난 곡들도 금세 깔끔하게 연주할 수 있었다. 하지만 미국 유학 중이던 10대 후반 우연히 슈베르트의 가곡 ‘바위 위의 목동’을 들으면서 음악에 대한 자신의 태도를 되돌아보게 됐다.
“가곡 ‘바위 위의 목동’은 가슴으로 음악을 느끼는 게 연주자에게 가장 중요하다는 것을 깨닫게 했어요. 그때부터 내면의 감정을 중시하는 슈베르트를 비롯해 여러 작곡가의 가곡을 좋아하게 된 것 같아요. 반면 리스트의 음악은 너무 과시적이라고 생각해 20대엔 아예 연주하지 않았습니다.”
그가 다시 리스트에 눈을 돌린 것도 가곡 때문이다. 슈베르트를 비롯해 가곡을 쓴 작곡가들에 파고드는가 하면 연광철, 김세일 등 성악가들의 가곡 리사이틀에 참여하면서 자연스럽게 리스트로 이어진 것이다. 리스트는 슈베르트, 쇼팽, 베토벤 등 다른 작곡가의 가곡을 고난도 기교와 예술성을 갖춘 피아노곡으로 편곡했다. 특히 슈베르트의 가곡을 100편 이상을 편곡했다.
“슈베르트와 리스트는 매우 상반된 스타일의 작곡가입니다. 하지만 리스트는 누구보다 슈베르트의 가곡을 깊이 이해했습니다. 그렇기 때문에 슈베르트의 가곡을 피아노곡으로 즐겨 편곡했다고 생각합니다. ‘가곡의 왕’이라 불렸던 슈베르트가 순수한 감정들을 노래한다면 리스트는 그 노래들에 드라마틱하고 다채로운 색감을 입힙니다.”
선우예권이 다시 리스트를 가까이하게 된 또 다른 이유로는 그가 현재 추구하는 소리와 리스트의 음악이 어울린다고 판단했기 때문이다. 선우예권은 “리스트의 곡은 공기에 소리를 띄우는 듯한 가벼운 질량의 소리를 낸다고 생각하는데, 내가 피아노를 칠 때 추구하는 소리나 색채와 비슷하다. 비눗방울이나 와인잔, 유리 같은 투명한 소리가 지금 나와 잘 맞는 것 같다”고 말했다.
독일 베를린의 오래된 성당에서 녹음한 이번 앨범에는 슈베르트의 ‘물레 돌리는 그레첸’ ‘물방앗간 청년과 시냇물’을 비롯해 슈만, 멘델스존, 데사우어의 가곡과 베르디 오페라 ‘리골레토’ 아리아를 편곡한 곡을 중심으로 ‘위안’ ‘사랑의 꿈’ ‘메피스토 왈츠’ ‘헝가리안 랩소디’ 등 리스트의 친숙한 곡과 ‘고타 군주들의 묘지 섬’ 등 덜 알려진 곡까지 11곡이 실렸다.
“‘피아노로 노래를 한다’는 주제로 앨범을 구성했습니다. 음반을 녹음한 곳이 과거에 성당이었다가 현재 문화시설로 바뀐 곳인데, 성당 특유의 음향과 공간감이 살아 있어서 굉장히 만족스럽게 녹음했어요. 이번 음반에는 잔잔한 서정성과 한꺼번에 몰아치는 감정들이 공존합니다.”
한편 선우예권은 오는 15일 익산을 시작으로 30일까지 대구, 성남, 서울 등 전국 7개 도시에서 공연한다. 공연은 1부에서 슈베르트 만년의 소나타 3개 가운데 하나인 피아노 소나타 20번이 연주되고, 2부에서 이번 음반에 실린 리스트의 곡들이 연주된다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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