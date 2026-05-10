제니, 2년간 238억 벌어…1인 기획사 고공행진

블랙핑크의 제니가 지난 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. AP뉴시스

미국 타임(TIME)이 선정한 ‘2026년 세계에서 가장 영향력 있는 100인’에 K팝 스타로는 유일하게 이름을 올렸다.