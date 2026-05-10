제니, 2년간 238억 벌어…1인 기획사 고공행진
블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니(JENNIE)가 1인 기획사 설립 이후 독보적인 수익을 창출하고 있다.
10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 제니가 설립한 ‘오에이(OA)엔터테인먼트’는 지난 2년간 제니에게 총 238억원 규모의 정산금을 지급했다. 2024년 143억원에 이어 지난해엔 약 95억원이 지급됐다.
제니가 YG엔터테인먼트로부터 독립해 ‘독특한 공방’이라는 의미를 담은 오에이를 설립한 뒤 엄청난 속도로 수익을 내고 있는 모습이다.
특히 지난해 매출액은 전년 대비 26% 증가한 238억원을 기록하며 가파른 성장세를 이어갔다.
영업이익은 일시적으로 감소했으나 인적 인프라 구축과 지급수수료 등 사업 확장을 위한 투자 영향이 컸다.
이 회사 지분은 제니가 100%를 보유하고 있다. 모친이 대표다.
제니는 현재 전 세계 주요 페스티벌 7곳에서 헤드라이너로 이름을 올릴 정도로 글로벌 음악 시장의 정점에 서 있다는 평가를 받고 있다. 최근엔 미국 타임(TIME)이 선정한 ‘2026년 세계에서 가장 영향력 있는 100인’에 K팝 스타로는 유일하게 이름을 올렸다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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