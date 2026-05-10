트럼프의 종전 제안에도 ‘대답 없는 이란’…협상 교착에 신경전 가열

트럼프, 이란 8일 답변 기대했지만 이란 무응답

호르무즈 해협에서 충돌과 신경전 계속

카타르, 미국 이란 협상 지지부진에 발 벗고 나서 중재

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 올린 이미지. 트루스소셜

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 버지니아주 트럼프 내셔널 골프클럽에서 열린 LIV 골프 대회에서 골프 카트를 타고 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 “이란 유조선과 상선에 대한 어떤 공격이라도 생긴다면 이는 지역 내 미국 거점과 적의 선박에 대한 강력한 보복으로 이어질 것”이라고 밝혔다.