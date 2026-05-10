트럼프의 종전 제안에도 ‘대답 없는 이란’…협상 교착에 신경전 가열
트럼프, 이란 8일 답변 기대했지만 이란 무응답
호르무즈 해협에서 충돌과 신경전 계속
카타르, 미국 이란 협상 지지부진에 발 벗고 나서 중재
미국이 이란 핵 개발 중단 등을 담은 1페이지 분량의 종전 제안 양해각서(MOU)를 이란에 보냈지만 무응답이 계속되고 있다. 이란은 도널드 트럼프 미국 대통령이 예상한 답변 시점을 하루 지난 9일(현지시간) 공식 입장을 내놓지 않았다. 양측은 호르무즈 해협에서 충돌과 압박을 이어가며 ‘살얼음판 휴전’을 겨우 유지하고 있다.
트럼프 대통령은 미국의 제안에 이란이 8일 오후까지 답변을 할 것으로 기대한다고 했지만 이란은 9일에도 답변이 없었다. 미국의 제안에는 이란의 핵농축 활동 일시 중단, 이란에 대한 미국의 제재 및 자산 동결 일부 해제, 호르무즈 해협에 대한 양국의 상호 봉쇄 해제 등 14개 조항이 담긴 것으로 알려졌다. 트럼프는 14~15일로 예정된 중국 방문을 앞두고 종전 협상 타결을 시도하고 있다. 트럼프는 지난 6일 “이란은 핵무기를 가져선 안 되고 가지지 않을 것”이라며 “그들도 다른 여러 사항과 함께 이 점에 동의했다”고 장담했다. 하지만 이란이 수용할 가능성은 낮다는 관측이 많았다.
트럼프는 이런 상황에 대한 별다른 입장 발표 없이 이날 이란을 압박하는 이미지를 트루스소셜에 올렸다. 트럼프는 트루스소셜에 ‘이란 해군’이라는 제목으로 이란 군함들이 해저에 가라앉은 인공지능(AI) 생성 추정 이미지를 게시했다. 또 이란 군함들로 추정되는 선박들이 폭격받는 모습을 트럼프 자신이 지켜보는 이미지도 올렸다. 이란을 향한 압박 수위를 올리려는 의도로 협상 타결이 되지 않을 경우 다시 공세에 나설 수 있음을 시사한 것으로 보인다.
하지만 이란은 트럼프의 제안에 대한 답변 대신 자국의 유조선이 공격당할 경우 미군 기지에 보복할 수 있다고 경고했다. 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 “이란 유조선과 상선에 대한 어떤 공격이라도 생긴다면 이는 지역 내 미국 거점과 적의 선박에 대한 강력한 보복으로 이어질 것”이라고 밝혔다.
트럼프는 지난 5일 “합의에 큰 진전을 이뤘다”며 호르무즈 해협 선박 구출 작전인 ‘프로젝트 프리덤’을 중단한 상태다. 하지만 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 미국의 이란 해상 역봉쇄는 이어졌다. 뉴욕타임스에 따르면 현재 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 약 1600척의 선박이 페르시아만에 갇혀 있다. 미 중부사령부는 지난달 13일 이후 이날까지 미 해군이 이란 항구를 오가는 상선 58척을 차단해 되돌려보냈다고 밝혔다. 미군 명령을 따르지 않는 선박 4척은 ‘무력화’ 조치했다. 다만 미국은 여전히 휴전은 계속되고 있다는 입장이다.
미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 이날 마코 루비오 미 국무장관이 카타르 총리를 만나 협상 상황을 논의했다. 악시오스는 이날 루비오 장관이 플로리다주 마이애미에서 모하메드 빈 압둘라흐만 알타니 카타르 총리는 만났다고 전하며 “이번 회의는 전쟁 종식을 위한 MOU 체결 방안에 초점을 맞췄다”고 보도했다. 매체는 한 소식통을 인용해 카타르와 파키스탄 이집트 튀르키예 사우디아라비아가 종전 협상 타결을 위해 협력하고 있다며 “중재국들은 양측에 긴장 완화를 촉구하며 합의 도출에 집중할 것을 촉구하고 있다”고 전했다.
알티니 총리는 전날 J D 밴스 부통령과도 면담했다. 걸프 지역의 친미 국가인 카타르는 이란과의 협상에서 막후 중재자로 부상하고 있다. 파키스탄이 공개적인 중재 행보에 나서고 있다면 카타르는 막후에서 조율에 나서면서 미국 측의 신뢰를 얻고 있다는 평가가 나온다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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