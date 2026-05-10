시사 전체기사

이란, “유조선 공격시 미국 기지·선박에 보복할 것”

입력:2026-05-10 06:22
공유하기
글자 크기 조정
호르무즈 해협 케심섬 해안에 지난달18일 이란의 해협 봉쇄로 발이 묶인 컨테이너선이 보이고 있다. AP뉴시스

호르무즈 해협에서 무력 충돌이 이어지고 있는 가운데 이란은 9일(현지시간) 유조선이 공격 당할 경우 미군 기지에 보복할 것이라고 경고했다.

AFP 통신에 따르면 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 “이란 유조선과 상선에 대한 어떤 공격이라도 생긴다면 이는 지역 내 미국 거점과 적의 선박에 대한 강력한 보복으로 이어질 것”이라고 밝혔다.

이러한 반응은 미국이 지난 8일 호르무즈 해협의 해상 봉쇄를 뚫고 오만만의 이란 항구로 진입하려던 이란 유조선 2척을 무력화했다고 발표한 이후 나온 것이다.


이란도 호르무즈 해협 일대에서 미군과 “제한적 교전”이 있었다며 이 같은 사실을 확인했다.

미국과 이란은 호르무즈 해협을 중심으로 소규모 무력공방을 주고받고 있지만 양측 모두 휴전은 유지된다는 입장을 취하고 있다.

도널드 트럼프 대통령은 전날 이란으로부터 미국의 요구조건에 대한 답변을 받을 것이라고 밝혔지만, 이란이 이날 현재까지 입장을 전달했는지는 아직 확인되지 않고 있다.


구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “제 목숨은 국민의 것”…헬기 이송 의혹 권익위 발표 언급
코스피 다음 주 최고치 또 경신할까… 기대감 높아진 ‘삼전닉스’
트럼프, 韓 선박 공격 질문에 “한국 사랑한다”
2400쪽 자료 1시간 만에 정리… “허위진술 가능성” 분석까지
부유층 몰려오자 중산층 엑소더스… 플로리다 역설
히키코모리 찾아가던 ‘렌탈언니’, 32년 활동 접은 이유[이세계도쿄]
개헌 무산에 ‘내란 심판론’ 띄운 민주당… 국힘 “선거용 프레임”
‘채상병 순직’ 임성근 1심 3년형… “성과 얻으려 생명 등한시”
국민일보 신문구독