“아픈 남편 먹이려”…단팥빵 훔치다 붙잡힌 80대 할머니
지병을 앓아온 남편에게 주기 위해 단팥빵 5개를 훔친 80대 할머니가 경찰로부터 선처와 지원을 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.
9일 경기 고양경찰서에 따르면 지난달 2일 오후 2시쯤 고양시의 한 빵집에서 80대 여성 A씨가 단팥빵 5개를 훔친 혐의로 붙잡혔다.
경찰 조사 결과 A씨는 기초생활수급자로, 20년간 지병을 앓고 있는 남편을 홀로 돌보며 경제적 어려움을 겪고 있었다. A씨는 “남편이 좋아하는 단팥빵을 먹이고 싶었다”고 진술한 것으로 전해졌다.
A씨의 상황을 확인한 경찰은 처벌이 아닌 지원 연계가 필요하다고 판단했다. 그러면서 사건을 ‘경미범죄 심사위원회’에 회부하고 A씨를 즉결심판에 넘겼다. 즉결심판은 경미한 범죄를 정식 형사재판이 아닌 간이 절차로 처리하는 제도다.
경찰은 A씨 가족에 대한 지원방안도 검토했다. 이후 A씨의 거주지와 관할 행정복지센터를 직접 방문해 지자체가 운영하는 긴급생계비 지원을 받을 수 있도록 조치했다.
경찰 관계자는 “범죄에 대해서는 원칙대로 대응하되 생계형 범죄나 사회적 약자의 어려움까지 외면해선 안 된다고 판단했다”며 “앞으로도 사회적 약자들이 위기 상황에서 필요한 도움을 받을 수 있도록 세심히 살피겠다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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