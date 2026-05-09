“1절 멜로디가 비슷” 뉴진스, 美서 저작권 침해로 피소
어도어 “표절 사실무근”
그룹 뉴진스가 미국에서 저작권 침해 소송에 휘말렸다.
8일 미국 빌보드에 따르면 오드리 아마코스트 등 작곡가 4명은 뉴진스가 2024년 5월 발매한 ‘하우 스위트’(How Sweet)가 자신들의 데모곡 ‘원 오브 어 카인드’(One of a Kind)를 베꼈다며 뉴진스와 소속사 측에 로열티 배분을 요구하는 소송을 제기했다.
이들은 앞서 뉴진스 측에 주요 멜로디 톱라인을 제안했지만 채택되지 않았고, 그 이후 발표된 ‘하우 스위트’ 1절 멜로디와 구성 등이 ‘원 오브 어 카인드’와 유사하다고 주장하는 것으로 알려졌다.
이에 대해 뉴진스 소속사 어도어 측은 “하우 스위트의 작곡과 프로듀싱을 담당했던 바나에 확인해 보니 표절한 사실이 없다는 입장”이라고 밝혔다. 어도어와 멤버들도 이러한 바나의 입장에 따라 소송에 대응할 예정이라고 덧 붙였다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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