넥슨, ‘메이플스토리’ 여름 쇼케이스 개최
넥슨이 ‘메이플스토리’의 여름 쇼케이스 ‘오버드라이브’를 다음 달 13일 올림픽공원 핸드볼경기장에서 개최한다.
대규모 업데이트 계획을 발표하는 이번 행사의 입장권은 오는 26일부터 예매할 수 있다. 쇼케이스는 전국의 롯데시네마에서도 생중계한다. 현장 관람객에게는 인게임 보상을 증정한다.
이와 함께 장편 애니메이션 ‘디어 마이 히어로’를 다음 달 14일 전국의 롯데시네마를 통해 개봉한다. 시그너스 기사단 신병 아이단의 흥미로운 이야기를 담은 작품이다. 방탄소년단 ‘진’과의 컬래버레이션도 이어간다. 14일부터 진이 직접 기획한 신규 이벤트 보스 ‘메이플 용사 진’이 게임 내에 등장한다.
5월 22일부터 6월 21일까지 서울 잠실 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 오프라인 행사 ‘헤네시스 머쉬룸 파크’를 운영한다. 이벤트 기간 동안 트램펄린과 포토존 및 거대한 아트벌룬 전시를 선보이고 증강현실 미션 성공 시 경품을 제공한다. 롯데월드몰 아트리움에서는 굿즈를 판매하는 팝업스토어를 열고 전국 6개 유니클로 매장에서는 캐릭터 의류를 제작하는 커스텀 존을 운영한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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