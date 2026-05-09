스마일게이트 ‘로스트아크’ 아바타 콘테스트 개최
스마일게이트가 ‘로스트아크’ 게이머들이 참여하는 ‘2026 아바타 콘테스트’를 개최한다.
이번 콘테스트는 개발사가 직접 디자인한 아바타 작품들을 유저들이 심사하고 투표하는 독특한 방식으로 진행된다. 클래스 구분 없이 남자 아바타 6종과 여자 아바타 6종 가운데 최종 우승작을 선정하게 된다.
이번 행사는 1대1 심사와 최종 투표라는 두 가지 단계로 나뉘어 치러진다. 먼저 1대1 심사에서는 아바타 성별당 3번의 심사를 진행해 결승 투표에 진출할 우수한 작품을 가려낸다. 모험가들은 심사에 올라온 원화 중 마음에 드는 원화를 직접 선택해 별점을 매기고 평가 의견을 자유롭게 남길 수 있다.
이번 콘테스트의 심사 및 투표는 아이템 레벨 1680 이상의 캐릭터를 보유한 모험가라면 누구나 자유롭게 참여할 수 있다. 1대1 심사는 오는 13일까지 진행한다. 결승 투표는 20~27일이다. 이후 최종 우승작은 결승 투표가 모두 종료된 후 별도로 안내할 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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