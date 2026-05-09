넥써쓰, 1분기 영업익 1억-순손실 30억
넥써쓰는 올 1분기 기준 영업이익 1억원, 당기순손실 30억원을 기록했다고 9일 공시했다. 전년 동기 영업이익이 3억원이었던 것 대비 2억원이 줄었고 당기순이익의 적자 전환했다.
다만 매출은 116억원으로 지난해 같은 기간(66억원)보다 76%증가했다.
넥써쓰는 블록체인 게임에 전사적 역량을 집중 중인 게임사다. 국내에선 암호화폐가 거래되는 게임이 법으로 금지되어있기 때문에 동남아 등 해외 지역에서 주로 사업을 하고 있다.
올해 넥써쓰는 ‘씰M 온 크로쓰’ ‘카오스W’ 등을 출시했다. 게임사는 연내에 ‘프로젝트FF’ 등을 출시해 후속 라인업을 확대할 것이라고 전했다. 이에 더해 웹2·웹3를 아우르는 플랫폼 인프라를 올해 구축할 예정이라고 덧붙였다.
장현국 대표는 “디지털자산 트레저리 전략에 따른 비트코인과 크로쓰 매입 영향으로 당기순손실이 반영됐지만 이는 1분기 일시적 요인에 가깝다”며 “최근 디지털자산 시장 회복 흐름과 함께 2분기에는 개선된 모습을 기대하고 있다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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