넥써쓰, 1분기 영업익 1억-순손실 30억

디지털자산 트레저리 전략에 따른 비트코인과 크로쓰 매입 영향으로 당기순손실이 반영됐지만 이는 1분기 일시적 요인에 가깝다”며 “최근 디지털자산 시장 회복 흐름과 함께 2분기에는 개선된 모습을 기대하고 있다”고 밝혔다.

넥써쓰는 올 1분기 기준 영업이익 1억원, 당기순손실 30억원을 기록했다고 9일 공시했다. 전년 동기 영업이익이 3억원이었던 것 대비 2억원이 줄었고 당기순이익의 적자 전환했다.다만 매출은 116억원으로 지난해 같은 기간(66억원)보다 76%증가했다.넥써쓰는 블록체인 게임에 전사적 역량을 집중 중인 게임사다. 국내에선 암호화폐가 거래되는 게임이 법으로 금지되어있기 때문에 동남아 등 해외 지역에서 주로 사업을 하고 있다.올해 넥써쓰는 ‘씰M 온 크로쓰’ ‘카오스W’ 등을 출시했다. 게임사는 연내에 ‘프로젝트FF’ 등을 출시해 후속 라인업을 확대할 것이라고 전했다. 이에 더해 웹2·웹3를 아우르는 플랫폼 인프라를 올해 구축할 예정이라고 덧붙였다.장현국 대표는 “이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지