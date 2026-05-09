한동훈 “李대통령, 실제로 공소취소 추진하면 탄핵해야”

한동훈 “李대통령, 실제로 공소취소 추진하면 탄핵해야”
부산 북구갑 국회의원 보궐서거에 출마하는 한동훈 전 국민의힘 대표가 “이재명 대통령 본인이 실제로 공소 취소를 하면 탄핵돼야 한다”고 밝혔다.
한 전 대표는 9일 부산 북구 구포시장에서 출마 선언 기자회견을 열고 “우리는 이 대통령이 공소취소를 하면 탄핵해서 끌어내릴 수 있는 사람들”이라며 “제가 앞장서겠다. 이번 선거에서 승리해 국회에 들어가서 그 폭주를 막아내겠다”고 말했다.
이어 “더불어민주당은 ‘조작기소’라는 말 같지도 않은 협잡을 벌였다. 특검이라는 하수인을 시켜서 저를 출국 금지했다"며 “3일이면 출국금지 기간이 끝난다. 저를 잡아가든 어떻게 하든 마음대로 해보라고 하라”고 목소리를 높였다.
그는 원내에 입성할 경우 국민의힘과 함께 여당의 ‘조작기소 특검’ 저지를 위해 공조할 계획이 있는지 묻자 “이 대통령이 진짜로 (특검을) 추진하면 바로 거리로 나가서 시민들을 설득하고 이 대통령을 탄핵할 것”이라며 “공소 취소나 재판이나 다를 게 없다”고 비판했다.
무소속 후보로 당선될 경우 국회 활동에 제한이 있다는 지적에는 “여기서 제 승리가 얼마나 이 대통령을 아프게 할지 한번 생각해 봐 달라”며 “이 대통령이 보낸 대리인을 이 승부에서 꺾어서 헌법 파괴를 막아내고 보수를 재건해서 대안 세력이 될 것”이라고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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