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그라비티, 1분기 매출 1619억원

입력:2026-05-09 15:47
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다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘라그나로크’로 잘 알려진 그라비티가 지난 1분기 매출 1619억원, 영업이익 308억원을 기록했다고 8일 밝혔다.

출시 후 24년이 지난 ‘라그나로크 온라인’에 대한 높은 의존도가 실적에서 나타났다. 그라비티는 일본에서 이 게임의 매출 상승을 기록했다고 설명했다. 이 외에도 그라비티는 대만∙홍콩∙마카오 지역과 동남아 지역에서 ‘라그나로크 뉴 월드’ ’라그나로크 오리진 클래식’ ‘라그나로크X’ 등 같은 IP로 수익이 났다고 전했다.

그라비티는 중장기 사업 비전으로 ‘라그나로크 허브’를 제시했다. 해당 IP를 활용해 중국, 북중남미, 유럽 등 글로벌 지역에서 영향력을 넓힌다는 계획이다.


그라비티는 높은 단일 IP 의존에서 벗어나기 위해 연내 새로운 타이틀 다수를 출시할 계획이라고도 했다. 레트로 게임 ‘쟈레코 아케이드 콜렉션’을 비롯해 ‘라이트 오디세이’ ‘달려라 헤베레케 EX’, ‘갈바테인: 모험가 길드사무소’ 4종을 하반기 출시한다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

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