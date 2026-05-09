그라비티, 1분기 매출 1619억원

∙홍콩∙마카오 지역과 동남아 지역에서 ‘라그나로크 뉴 월드’ ’라그나로크 오리진 클래식’ ‘라그나로크X’ 등 같은 IP로 수익이 났다고 전했다.

다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘라그나로크’로 잘 알려진 그라비티가 지난 1분기 매출 1619억원, 영업이익 308억원을 기록했다고 8일 밝혔다.출시 후 24년이 지난 ‘라그나로크 온라인’에 대한 높은 의존도가 실적에서 나타났다. 그라비티는 일본에서 이 게임의 매출 상승을 기록했다고 설명했다. 이 외에도 그라비티는 대만그라비티는 중장기 사업 비전으로 ‘라그나로크 허브’를 제시했다. 해당 IP를 활용해 중국, 북중남미, 유럽 등 글로벌 지역에서 영향력을 넓힌다는 계획이다.그라비티는 높은 단일 IP 의존에서 벗어나기 위해 연내 새로운 타이틀 다수를 출시할 계획이라고도 했다. 레트로 게임 ‘쟈레코 아케이드 콜렉션’을 비롯해 ‘라이트 오디세이’ ‘달려라 헤베레케 EX’, ‘갈바테인: 모험가 길드사무소’ 4종을 하반기 출시한다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지