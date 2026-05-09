교대생 단체 집회, 교원 감축 정책 비판… “기간제만 늘어”
교육대학 학생들이 교원 확충 등 공교육 현장 개선을 정부에 요구했다.
9일 전국교육대학생연합은 서울 중구 청계광장 일대에서 ‘2026 지방선거 대응 공동행동’ 집회를 열고 정부의 교원 감축 정책을 비판했다. 정부가 학령인구 감소를 이유로 교사 정원을 줄이고 있지만, 정작 현장에서는 교사 부족으로 기간제 교사 채용이 늘고 있다는 주장이다.
이들은 학생들의 배경이 다양해지고 고교학점제와 인공지능(AI) 기반 교육 등이 확대되면서 교사 한 명이 감당해야 할 업무 부담도 커지고 있다고 주장했다. 박주현 경인교대 교육위원회 운영위원은 “이주 배경 학생과 정서·행동 위기 학생, 특수교육 학생 등 다양한 특성을 가진 학생들이 늘고 있다”며 “개개인에 맞춘 교육을 위해서는 경제 논리가 아닌 교육의 관점에서 교사 정원을 확대해야 한다”고 말했다.
또 참가자들은 학부모들의 과도한 민원과 교권 침해 문제를 지적하며 안전한 학교 환경을 조성하고 예비 교사가 참여하는 교육 정책 논의기구를 구성해야 한다고 주장했다. 이날 집회에는 전국 8개 교육대학과 22개 사범대학 학생회 등에 소속된 약 300명이 참석했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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