트럼프 “오늘밤 이란 서한 받을 것”… 종전 협상 공, 이란으로
도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 이란으로부터 미국이 요구한 종전 조건과 관련한 답변을 곧 듣게될 것이라고 말했다. 양국은 전날부터 호르무즈 해상 봉쇄 유지와 이를 돌파하려는 과정에서 교전을 주고받았다. 이에 종전 협상 판이 깨질 수 있다는 우려가 있었지만, 외교적 해법을 통해 전쟁을 마무리 짓겠다는 의지를 보인 것으로 분석된다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진을 만나 이란으로부터 미국의 요구 조건에 대한 답변을 받았는지에 대한 질의에 “나는 아마도 오늘밤 (이란의) 서한을 받을 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령의 발언이 8일 저녁쯤 나온 것을 고려하면 이란이 수시간 내 반응을 내놓을 것이라고 기대한 발언이다.
미국과 이란은 지난달 7일부터 휴전 중이다. 같은 달 11~12일 파키스탄에서 1차 고위급 종전 회담을 진행했지만 성과를 거두지 못했다.
지난 6일 미국 온라인매체 악시오스는 양국이 1쪽짜리 종전 양해각서(MOU) 체결에 근접했다고 보도했다. 양해각서는 양국이 전쟁 종식을 선언하고 호르무즈 해협 개방과 이란 핵 프로그램 제한, 대이란 제재 해제와 관련한 세부 합의 도출 등을 위해 30일간의 협상 개시를 함께 선언하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
현재 이란은 미국으로부터 전달받은 내용을 검토하고 있다는 입장을 유지 중이다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 지난 6일 이란 반관영 ISNA 통신 인터뷰에서 “이란은 미국의 계획과 제안을 여전히 검토 중”이라고 말했다. 다만 이란의 입장을 언제까지 전달할 것인지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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