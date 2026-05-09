“기름 넣기 무섭네”…주유소 기름값 6주연속 상승
국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 6주 연속 올랐다.
9일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 5월 첫째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 리터당 2011.2원으로 집계됐다. 지난주보다 2.6원 오른 가격이다.
지역별로는 서울이 가장 비쌌다. 서울의 휘발유 평균 가격은 리터당 2051원으로 지난주보다 3.0원 올랐다. 가격이 가장 낮은 대구도 2.2원 오른 1995.8원을 기록했다.
상표별로는 SK에너지 주유소가 평균 2016.8원으로 가장 높았다. 알뜰주유소는 1993.6원으로 가장 낮았다.
경유 가격도 올랐다.
전국 주유소 경유 평균 판매 가격은 리터당 2005.4원으로, 지난주보다 2.6원 상승했다.
국제유가는 이번 주 하락했다.
미국과 이란의 휴전 합의 진전 기대가 반영됐지만, 양국 간 무력 충돌 관련 보도가 나오면서 하락 폭은 제한됐다. 수입 원유 가격 기준인 두바이유는 배럴당 102.7달러로 지난주보다 4.8달러 내렸다.
국제 휘발유 가격은 131.8달러로 2.1달러 올랐고, 국제 자동차용 경유는 157달러로 15.4달러 하락했다.
국제유가 변동은 보통 2~3주 뒤 국내 주유소 가격에 반영된다.
정부는 지난 8일부터 적용된 5차 석유 최고가격을 다시 동결했다.
이에 따라 휘발유는 리터당 1934원, 경유는 1923원, 등유는 1530원으로 유지된다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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