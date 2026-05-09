고양시민단체, 민경선 후보 향한 ‘선거 공작’ 중단 촉구

고양빛의연대, 민주당 항의 방문

익명 뒤 숨은 흑색선전 규탄

고양빛의연대 제공

고양빛의연대 제공

민 후보 선거대책위원회는 이번 의혹 제기에 대해 성명불상의 고발인을 공직선거법상 허위사실 공표 및 명예훼손 혐의로 고양경찰서에 고발하는 등 법적 대응에 착수했다.

민 후보는 경찰에 신속한 수사를 요청하며 본선 전까지 명명백백하게 결백을 입증해 떳떳하게 선거에 임하겠다는 입장을 거듭 강조했다.

고양빛의연대는 “검증된 후보를 흔드는 행위는 부메랑이 되어 돌아갈 것”이라며 “근거 없는 비방 대신 정책 중심의 선거 문화를 회복해야 한다”고 밝혔다.