고양시민단체, 민경선 후보 향한 ‘선거 공작’ 중단 촉구
고양빛의연대, 민주당 항의 방문
익명 뒤 숨은 흑색선전 규탄
경기 고양 지역 고양시민회 등 20여개 시민단체로 구성된 ‘고양빛의연대’가 민경선 더불어민주당 고양시장 후보를 겨냥한 흑색선전 중단과 민주주의 훼손 행위에 대한 강력한 심판을 촉구하고 나섰다.
고양빛의연대는 9일 성명을 통해 민경선 후보가 정당한 경선 절차를 거쳐 선출된 ‘시민정책동행후보’임을 강조하며 최근 지역 내 유포되는 익명의 허위사실과 후보 교체설을 민심을 왜곡하려는 파렴치한 선거 공작으로 규정했다.
이들은 확인되지 않은 주장을 보도하는 일부 언론과 이를 정치적으로 악용하는 세력에 엄중히 경고하는 한편, 이날 홍영표 고양빛의연대 상임대표를 비롯한 지도부가 서울 여의도 민주당 중앙당사를 방문해 조승래 사무총장에게 시민들의 우려가 담긴 성명서를 직접 전달하며 강력한 비판 여론을 전했다.
앞서 민경선 후보는 지난 6일 긴급 기자회견을 열고 자신에게 제기된 정치자금법 위반 의혹을 ‘조직적 정치공작’으로 규정하며 정면 돌파 의지를 피력했다.
민 후보는 의혹의 핵심 당사자로 지목된 A씨의 자필 사실확인서를 공개했는데, 해당 문서에는 민 후보에게 금품을 전달하거나 인허가 특혜를 청탁한 사실이 전혀 없다는 내용이 명시됐다.
민 후보 선거대책위원회는 이번 의혹 제기에 대해 성명불상의 고발인을 공직선거법상 허위사실 공표 및 명예훼손 혐의로 고양경찰서에 고발하는 등 법적 대응에 착수했다.
민 후보는 경찰에 신속한 수사를 요청하며 본선 전까지 명명백백하게 결백을 입증해 떳떳하게 선거에 임하겠다는 입장을 거듭 강조했다.
고양빛의연대는 “검증된 후보를 흔드는 행위는 부메랑이 되어 돌아갈 것”이라며 “근거 없는 비방 대신 정책 중심의 선거 문화를 회복해야 한다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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