월급 올라도 왜 텅장일까…한국 직장인 세부담 증가폭 OECD 2위
한국 직장인의 월급에서 세금과 사회보험료로 빠져나가는 몫이 25년 새 8.5%포인트 늘어난 것으로 나타났다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 멕시코에 이어 두 번째로 큰 증가폭이다. 국민연금·건강보험료처럼 월급에서 자동으로 빠져나가는 돈이 늘어난 데다 임금이 오를수록 소득세 부담도 커지면서, 직장인들이 체감하는 월급 상승분은 갈수록 줄어들 수 있다는 지적이 나온다.
10일 경제협력개발기구(OECD)의 ‘임금 과세(Taxing Wages) 2026’ 보고서에 따르면 지난해 한국에서 평균 수준의 임금을 받는 자녀 없는 단신 근로자의 조세격차는 24.8%로 집계됐다. 2024년(24.7%)보다 0.13%포인트 오른 수치다.
조세격차는 직장인 한 명을 고용할 때 발생하는 전체 비용 중 세금과 사회보험료로 빠져나가는 몫을 뜻한다. 근로자가 내는 소득세와 사회보험료뿐 아니라 회사가 부담하는 사회보험료까지 포함한다. 여기에 가족급여 등 지원금은 빼고 계산한다. 일반적으로 조세격차가 낮을수록 근로자는 손에 쥐는 돈이 많아지고, 기업은 사람을 고용하는 데 드는 부담이 상대적으로 줄어들게 된다.
문제는 한국의 조세격차가 빠르게 올라왔다는 점이다. 한국의 평균임금 단신 근로자 조세격차는 2000년 16.4%에서 지난해 24.8%로 상승했다. 25년 동안 8.5%포인트 오른 것이다. 같은 기간 멕시코는 12.7%에서 21.7%로 9.0%포인트 올라 증가폭이 가장 컸고, 한국이 그 뒤를 이었다. 반면 OECD 평균 조세격차는 36.1%에서 35.1%로 오히려 1.0%포인트 낮아졌다.
한국의 세 부담 수준 자체가 높은 것은 아니다. 지난해 한국의 평균임금 단신 근로자 조세격차는 OECD 평균 35.1%보다 10.3%포인트 낮았다. OECD 38개 회원국 가운데 6번째로 낮은 수준이다. 자녀 2명을 둔 외벌이 기혼 근로자의 조세격차도 한국은 14.0%로 OECD 평균 26.2%보다 낮았다. 회원국 중 5번째로 낮았다.
하지만 직장인들이 체감하는 문제는 조세격차 증가의 속도다. 월급이 올라도 국민연금, 건강보험, 고용보험 등으로 빠져나가는 돈이 함께 늘어나면 실제 통장에 들어오는 돈은 기대만큼 늘지 않는다. 여기에 소득세 부담까지 더해지면 연봉은 올랐는데 생활은 별로 나아지지 않았다는 체감으로 이어질 수 있다.
특히 사회보험료 부담은 앞으로 더 커질 가능성이 있다. 한국은 저출생·고령화 속도가 빠르다. 노인 인구가 늘면 국민연금과 건강보험 지출도 함께 늘어난다. 정부가 복지 지출을 감당하려면 세금이나 보험료를 더 걷거나 재정 투입을 늘릴 수밖에 없다. 이 과정에서 노동소득에 부담이 집중되면 직장인의 실수령액은 더 압박받을 수 있다.
유자녀 가구의 경우 통계상 세 부담은 낮게 나타났다. OECD는 한국에서 자녀 관련 세제 혜택과 현금성 지원을 반영하면 자녀 2명을 둔 외벌이 가구의 조세격차가 단신 근로자보다 10.8%포인트 낮아진다고 분석했다. OECD 평균 감소폭 8.9%포인트보다 크다. 다만 이 수치만으로 양육 부담이 낮다고 보기는 어렵다. 조세격차에는 실제 주거비, 사교육비, 돌봄비 같은 생활비 부담이 모두 반영되지는 않기 때문이다.
만약 노동소득에 세금과 사회보험료 부담이 계속 쌓이면 직장인의 처분가능소득이 줄고, 소비 여력도 약해질 수 있다. 내수 부진이 장기화되는 상황에서는 월급에서 빠져나가는 부담이 커지는 것 자체가 경제 전반의 활력을 떨어뜨리는 요인이 될 수 있다.
전문가들은 세 부담 자체를 무조건 낮추는 것보다 부담이 늘어나는 속도와 방식을 조절하는 것이 중요하다고 강조한다. 국민연금과 건강보험처럼 필요한 사회보험 재원은 안정적으로 확보하되, 그 부담이 임금근로자에게만 과도하게 쏠리지 않도록 재정 구조를 함께 손봐야 한다는 것이다. 물가 상승으로 명목임금이 올랐을 때 세 부담이 자동으로 커지는 문제도 점검할 필요가 있다는 평가도 나온다.
금융권 관계자는 “직장인들이 체감하는 건 조세격차 순위가 아니라 월급날 실제로 통장에 남는 돈”이라며 “세금과 사회보험료가 계속 늘면 임금이 올라도 소비를 늘리기 어렵다”고 말했다. 그러면서 “고령화에 따른 부담은 피하기 어렵지만, 그 부담이 월급쟁이에게만 조용히 쌓이지 않도록 세금·보험료 체계를 함께 점검해야 한다”고 강조했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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