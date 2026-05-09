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트럼프, 韓 선박 공격 질문에 “한국 사랑한다”

입력:2026-05-09 10:28
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도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 최근 호르무즈 해협에 정박 중이다 화재가 발생한 한국 벌크 화물선 HMM 나무호와 관련한 질문에 “나는 한국을 사랑한다”고 답했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만나 미국‧이란 전쟁과 관련한 몇 가지 질문을 받았다. 취재진의 질의는 ‘당신은 한국 선박이 이란에 의해 공격당했다고 말했는데 이란은 그것을 부인했다’는 것이었는데 ‘동문서답’식 답변을 내놓은 것이다.

트럼프 대통령은 지난 4일 나무호가 “이란의 공격을 받은 것”이라고 주장하며 이는 미국이 군사력을 동원해 해협에 갇힌 제3국 선박을 빼내는 ‘해방 프로젝트’에 동참하지 않고 단독으로 행동하다가 발생한 일이라고 말한 바 있다. 해협 경색 해소를 위한 한국의 기여를 요구한 것이다.


HMM 나무호와 관련해서 우리 정부는 정확한 사고 원인이 아직 규명되지 않았다는 입장이다. 정부 조사단이 이날 아랍에미리트 두바이로 예인된 이 선박에 승선해 본격적인 화재 원인 규명에 들어간 상태다.

이런 배경을 고려할 때 트럼프 대통령이 이날 한국을 사랑한다고 말한 것은 질문 내용을 제대로 이해하지 못하고 한 동문서답일 가능성도 있어 보인다는 분석이 나온다.

이광수 기자 gs@kmib.co.kr


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