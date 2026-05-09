‘분기 최대 실적’ 반토막낸 토스증권, 개미는 패닉셀
토스증권 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 한국콜마의 1분기 실적이 연결이 아닌 별도 기준으로 표기돼 일부 투자자들이 잘못된 판단을 내리는 일이 발생했다. 지난해 같은 기간의 절반 수준의 실적을 거둔 것으로 판단한 일부 개인 투자자는 ‘패닉셀’(공황 매도)에 나서는 등 혼란을 겪었다.
9일 금융투자업계에 따르면 전날 토스증권 MTS에서 한국콜마의 올해 1분기 실적이 연결 기준이 아닌 별도 기준 실적으로 공시됐다. 이날 한때 토스증권에서 한국콜마 매출액을 지난해 같은 기간보다 47.5% 하락한 3430억원이라고 표기됐다. 증권사 추정치보다도 52% 낮은 수준으로 이대로라면 ‘어닝쇼크’다. 이에 일부 투자자들이 급하게 한국콜마 주식을 내다 파는 해프닝이 발생했다.
하지만 한국콜마의 실제 1분기 실적은 매출액 7280억원과 영업이익 789억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 11.5%, 31.6% 증가한 수치로 분기 기준 최대 매출이다. 하지만 토스증권 MTS에는 절반 수준의 매출액으로 표기됐고 영업이익도 512억원으로 공시됐다.
토스증권은 오류를 인지하고 오전 중 표기를 수정했다. 하지만 토스증권의 잘못된 실적을 보고 매도에 나선 투자자는 피해를 본 것이라는 지적이 나온다. 금투업계 한 관계자는 “핀테크 선두에 있는 토스증권이 이러한 오류를 냈다는 것을 믿을 수 없다”며 “시스템이 고도화되지 않은 것 아니냐”고 지적했다.
토스증권 관계자는 “혼선을 드린 점에 대해 유감스럽게 생각하며, 향후 같은 오류가 발생하지 않도록 공시 데이터 검증 절차를 강화할 예정”이라고 밝혔다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사