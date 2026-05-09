李대통령 “제 목숨은 국민의 것”…헬기 이송 의혹 권익위 발표 언급
이재명 대통령이 “제 목숨은 이제 온전히 국민의 것”이라며 “마지막 한 순간까지 몸이 부서지는 한이 있더라도, 국민 곧 하늘을 위해 충심과 전력을 다하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 9일 자신의 엑스(X)를 통해 권익위원회가 전날 발표한 조사 결과를 소개한 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.
해당 기사엔 국민권익위원회가 2024년 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령의 헬기 전원 신고 사건 처리 과정에서 정승윤 전 권익위 부위원장 겸 사무처장의 부적절한 개입이 있었다고 판단한 내용이 담겼다.
이 대통령은 “검찰의 조작기소를 통한 사법살인, 테러범을 동원한 흉기살인, 조작언론을 동원한 명예살인 이 위중한 3대 살해 위협으로부터 국민 곧 하늘이 저를 살려 주셨으니 제 목숨은 이제 온전히 국민의 것”이라고 강조했다.
이어 “하늘이 제게 생명 보전을 넘어 큰 일까지 맡겨 주셨으니 제가 할 일은 오로지 국민을 위한 나라, 오로지 국민만을 위해 작동하는 권력을 만드는 것”이라며 “국민 여러분, 그저 고맙습니다”고 덧붙였다.
한편 권익위는 전날 ‘권익위 정상화 추진 TF(태스크포스) 운영 결과’를 발표하고 2024년 7월 이 대통령 헬기 전원 신고 사건 처리 과정에서 전원위원회 의안과 회의에서 다루지 않은 내용이 의결서에 포함된 정황을 확인했다고 밝혔다.
이 대통령은 2024년 1월 부산에서 피습당한 뒤 부산대병원에서 서울대병원으로 전원했다. 권익위는 2024년 7월 응급의료 헬기 이용 과정에서 부산대병원·서울대병원 의사, 부산소방본부 직원들이 공무원 행동강령을 위반했다고 결론을 내렸다.
TF는 담당 부서가 이 대통령의 헬기 이송을 결정한 부산소방본부 직원에 대해 제도 개선을 권고하는 취지의 ‘기관 송부’ 의견을 냈지만, 정 전 부위원장이 행동강령 위반 통보로 처리할 것을 지시했다고 판단했다.
권익위는 정 전 부위원장이 김건희씨 명품백 사건 종결 처리에도 개입한 것으로 보고 경찰에 수사를 의뢰했다.
이에 대해 정 전 부위원장은 허위사실 유포이자 정치 탄압이라는 입장이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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