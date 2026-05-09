시사 전체기사

李대통령 “제 목숨은 국민의 것”…헬기 이송 의혹 권익위 발표 언급

입력:2026-05-09 09:52
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 “제 목숨은 이제 온전히 국민의 것”이라며 “마지막 한 순간까지 몸이 부서지는 한이 있더라도, 국민 곧 하늘을 위해 충심과 전력을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 9일 자신의 엑스(X)를 통해 권익위원회가 전날 발표한 조사 결과를 소개한 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.
이 대통령 엑스 캡처

해당 기사엔 국민권익위원회가 2024년 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령의 헬기 전원 신고 사건 처리 과정에서 정승윤 전 권익위 부위원장 겸 사무처장의 부적절한 개입이 있었다고 판단한 내용이 담겼다.

이 대통령은 “검찰의 조작기소를 통한 사법살인, 테러범을 동원한 흉기살인, 조작언론을 동원한 명예살인 이 위중한 3대 살해 위협으로부터 국민 곧 하늘이 저를 살려 주셨으니 제 목숨은 이제 온전히 국민의 것”이라고 강조했다.


이어 “하늘이 제게 생명 보전을 넘어 큰 일까지 맡겨 주셨으니 제가 할 일은 오로지 국민을 위한 나라, 오로지 국민만을 위해 작동하는 권력을 만드는 것”이라며 “국민 여러분, 그저 고맙습니다”고 덧붙였다.

한편 권익위는 전날 ‘권익위 정상화 추진 TF(태스크포스) 운영 결과’를 발표하고 2024년 7월 이 대통령 헬기 전원 신고 사건 처리 과정에서 전원위원회 의안과 회의에서 다루지 않은 내용이 의결서에 포함된 정황을 확인했다고 밝혔다.

이 대통령은 2024년 1월 부산에서 피습당한 뒤 부산대병원에서 서울대병원으로 전원했다. 권익위는 2024년 7월 응급의료 헬기 이용 과정에서 부산대병원·서울대병원 의사, 부산소방본부 직원들이 공무원 행동강령을 위반했다고 결론을 내렸다.


TF는 담당 부서가 이 대통령의 헬기 이송을 결정한 부산소방본부 직원에 대해 제도 개선을 권고하는 취지의 ‘기관 송부’ 의견을 냈지만, 정 전 부위원장이 행동강령 위반 통보로 처리할 것을 지시했다고 판단했다.

권익위는 정 전 부위원장이 김건희씨 명품백 사건 종결 처리에도 개입한 것으로 보고 경찰에 수사를 의뢰했다.

이에 대해 정 전 부위원장은 허위사실 유포이자 정치 탄압이라는 입장이다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“나 부자야! 벌금 때려봐” 멸종위기 하와이물범에 돌덩이 투척
‘채상병 순직’ 임성근 1심 3년형… “성과 얻으려 생명 등한시”
2400쪽 자료 1시간 만에 정리… “허위진술 가능성” 분석까지
개헌 무산에 ‘내란 심판론’ 띄운 민주당… 국힘 “선거용 프레임”
부유층 몰려오자 중산층 엑소더스… 플로리다 역설
삼성전자 노사, 다시 협상대 앉는다… 사후조정 ‘최대 분수령’
미·중 정상회담 앞두고… 트럼프 ‘글로벌 10% 관세’ 제동
“탄핵되니 좋다” 발언 뒤 공연 취소…法 “구미시, 이승환 측에 배상해야”
국민일보 신문구독