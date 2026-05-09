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고유가 지원금 1차 신청률 91% 넘어…1조6728억원 지급

입력:2026-05-09 09:27
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고유가 피해지원금 1차 지급이 시작된 지난달 27일 서울 강서구 화곡4동 주민센터에서 지원금 신청을 받고 있다. 이한형 기자

고유가 피해지원금 1차 지급 신청 마감 결과 지급 대상자의 91% 이상이 지원금을 신청한 것으로 집계됐다.

행정안전부에 따르면 8일 오후 6시 마감된 고유가 피해지원금 신청자는 294만4073명이었다.

이는 전체 지급 대상자 322만7785명의 91.2% 수준이다. 지금까지 지급된 지원금은 총 1조6728억원이다.


지급 수단은 신용·체크카드 신청자가 116만3943명으로 가장 많았다. 이어 선불카드 102만7742명, 지역사랑상품권 모바일·카드형 67만2275명, 지류형 8만113명 순이었다.

지역별 신청률은 전남이 93.6%로 가장 높았다. 서울·제주 각 92.9%, 부산 92.7% 순이었다. 신청률이 가장 낮은 지역은 경남으로 87.8%였다. 강원(89.3%), 경기(89.6%)도 상대적으로 낮았다.

고유가 피해지원금 1차 지급은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층을 대상으로 진행됐다. 지급 금액은 기초생활수급자 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 1인당 45만원이다. 비수도권 거주자이거나 정부가 지정한 인구감소지역 주민인 경우에는 1인당 5만원을 추가 지급한다.


1차 미신청자들은 소득 하위 70% 국민을 대상으로 2차 지급이 시작되는 오는 18일부터 추가 신청이 가능하다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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