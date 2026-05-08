“미국과 충돌로 이란 선원 10명 부상·5명 실종”
미국과 이란이 호르무즈해협에서 충돌한 뒤 이란 선원 10명이 다치고 5명이 실종된 것으로 전해졌다고 AFP통신이 8일(현지시간) 보도했다.
미군 중부사령부는 이란군이 전날 미 군함 3척을 향해 미사일과 드론, 소형 선박을 동원해 공격했지만 피격되지 않았다고 밝혔다.
미군은 호르무즈해협의 이란 항구 인근 기지들을 상대로 자위권 차원의 공격을 가했다고 설명했다.
이란 반관영 메흐르통신은 호르모즈간주 당국자를 인용해 “어젯밤 호르무즈해협과 마크란해, 즉 오만만 해역에서 미국인들의 공격적 행동이 벌어지는 동안 미나브 인근 해역의 화물선 한 척이 피격돼 불이 났다”고 보도했다.
라드메흐르는 “부상한 선원 10명이 병원으로 이송됐다”며 “지역 단체와 수색팀이 나머지 선원 5명의 행방을 파악하기 위해 노력 중”이라고 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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