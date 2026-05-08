“나 부자야! 벌금 때려봐” 멸종위기 하와이물범에 돌덩이 투척

37세 시애틀 거주자… “마우이 자주 와”

진술 거부·변호인 요청… 조사 후 석방

시장 “기소할 것”… 연방 당국에 넘어가

주변 사람들이 동물에게서 떨어지라고 여러 차례 소리쳤지만 남성은 무시하고 계속 물범에게 접근한 것으로 전해졌다.

돌은 유유히 헤엄치던

간발의 차이로 비켜간 것으로 보이지만 물범은 놀란 듯 수면으로 높이 뛰쳐올랐다가 잠수한 뒤 모습을 드러내지 않았다.

남성은 태연하게 이 모습을 지켜봤다.

그의 옆에는 동행으로 보이는 비키니 차림의 여성이 나란히 서서 같은 곳을 바라보는 모습도 영상에 포착됐다.

이런 방문객은 마우이에서 환영하지 않는다”며 “이런 행동은 용납되지 않을 것”라고 말했다.

절차다.