키어 스타머 영국 총리, 지방선거 참패에도 사임 거부
레이버리 전 노동당 의장 “완전한 재앙”
키어 스타머 영국 총리가 8일(현지시간) 집권 노동당이 지방선거 개표 초반 부진한 성적을 거두고 있음에도 국정 운영을 계속 이끌겠다는 뜻을 밝혔다. 노동당은 잉글랜드 북부 그레이터맨체스터의 테임사이드 구의회에서 약 50년 만에 처음으로 다수당 지위를 잃었고, 50년 넘게 장악해온 인근 위건에서도 20석 전부를 우익 포퓰리즘 정당 영국개혁당에 내줬다.
영국 일간 가디언은 스타머 총리가 이날 런던 서부 일링에서 취재진과 만나 “아주 힘든 결과다. 이를 미화할 수 없다”면서도 “이런 날들이 내가 약속한 변화를 이행하겠다는 의지를 약화시키지는 않는다”고 말했다고 보도했다.
스타머 총리는 “우리는 훌륭한 노동당 의원들을 잃었다. 지역사회와 당을 위해 정말로 헌신한 분들”이라며 “아픈 결과이고 내 책임을 통감한다”고 말했다. 그러면서도 “나는 이대로 떠나버리진 않겠다. (사임으로) 나라를 혼란에 빠뜨리지 않을 것”이라며 퇴진 의사가 없음을 분명히 했다.
이번 지방선거는 스타머 총리의 정치적 시험대로 평가된다. 로이터통신은 여론조사 전문가들을 인용해 “집권당이 고전하는 경우는 흔하지만, 노동당은 1995년 이후 가장 많은 지방의회 의석을 잃을 전망”이라고 전했다. 이어 “초기 개표 결과에서도 이 같은 흐름이 확인됐다”며 “영국개혁당은 잉글랜드에서 414석을 추가 확보한 반면 노동당은 263석, 보수당은 182석을 각각 잃었다”고 보도했다.
스타머 총리는 지난해 7월 총선에서 노동당의 압승을 이끌었지만, 집권 2년도 되지 않아 여론조사에서 역대급 비호감도를 보이고 있다. 주요 정책 철회와 경기 부진, 주미 대사 인사 논란에 이어 이번 지방선거 참패까지 겹치며 정치적 위기에 놓였다는 평가가 나온다.
영국 차기 총선은 스타머 총리가 사퇴하거나 조기 총선을 선언하지 않는 한 2029년 여름 실시될 예정이다. 다만 집권 노동당 소속 하원의원들이 당 대표를 교체할 경우 총선 없이도 총리가 바뀔 수 있다.
이언 레이버리 전 노동당 의장은 이번 선거 결과를 “완전한 재앙”이라고 평가했다. 그는 스타머 총리가 사임하지 않을 경우 “노동당을 망칠 수 있다”며 “그가 할 수 있는 가장 효과적인 일은 노동당 대표직, 나아가 총리직에서 물러나는 것”이라고 주장했다.
나이젤 패라지 영국개혁당 대표는 과반 의석을 확보한 런던 헤이버링구에서 이번 선거 결과를 두고 “영국 정치의 역사적 변화”라고 환영했다. 그는 “더 이상 좌파와 우파의 구분은 의미가 없다”며 “우리는 전통적인 노동당 강세 지역에서도 놀라운 득표율을 기록했다”고 말했다. 이어 “(영국개혁당 성공이) 더는 요행이나 (기성정당에 대한) 반발 표심이라고 볼 수 없다”고 강조했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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