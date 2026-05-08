억울한 소형주택 거주자 구제…與 이정헌, 12년 난제 풀었다
이정헌(초선·서울 광진구갑) 더불어민주당 의원이 대표 발의한 위반건축물 양성화법(특정건축물 정리에 관한 특별조치법안)이 7일 국회 본회의를 통과했다. 건축주가 아닌 무고한 소유자와 임차인들이 위반건축물 지정에 따른 대출 및 거래 제한 등의 불이익을 받지 않도록 구제하는 법이다.
위반건축물 양성화법은 전국 약 14만8000여 동의 위반건축물 거주자들을 대상으로 한다. 이들 중 상당수는 위반건축물 건축주나 시공업자의 건축 규제 위반 사실을 모르고 집을 사거나 임차한 경우다.
이 의원은 이런 거주자들에게 대출 제한이나 거래 차단, 반복적인 이행강제금 부과 등 재산상 불이익을 지우는 것은 부당하다고 봤다. 위반건축물 규제는 임차인들의 보증보험 가입 제한으로 이어져 주거 불안을 심화시키기도 했다.
법 적용 대상은 2023년 12월 31일까지 완공된 소규모 주거용 위반건축물이다. 다세대주택(세대당 전용면적 85㎡ 이하), 단독주택(연면적 165㎡ 이하), 다가구주택(연면적 660㎡ 이하) 등이 포함된다. 전세사기 피해자가 매수한 주택은 부설주차장 설치 의무와 과태료를 면제하는 구제책이 담겼다.
서민 실거주 중심의 소규모 주거용 건축물로 대상을 제한하고, 구조·화재·주차 등 안전 기준을 충족하는 경우에만 한시적으로 사용승인을 받을 수 있도록 했다. 투기성 건축이나 개발제한구역 등 공익 훼손 우려 지역은 제외했다.
이 의원 측은 “장기간 방치된 생활형 위반건축물을 제도권 안으로 정리해 국민의 재산권을 보호하고, 안전한 주거 질서를 확립하기 위한 민생 입법”이라며 “지난 12년 동안 국회 문턱을 넘지 못했던 숙원 과제를 이 의원 특유의 끈기와 정공법으로 돌파해 냈다”고 평가했다.
이 의원은 지난해 7월 광진구 주민설명회를 시작으로 국정기획위원회 경제2분과 위원으로서 해당 법을 ‘신속추진과제’로 선정했다. 올해 1월에는 국토위 주관 당·정 회의에 직접 참석해 양성화 면적 확대 등 구체적인 가이드라인을 이끌어냈다.
이 의원은 “국민과의 약속을 반드시 지키는 사람이 될 것”이라며 “앞으로도 가장 낮은 곳, 가장 어려운 곳의 목소리에 귀 기울이며 제도적 불합리를 바로잡는 정치를 책임 있게 해나가겠다”고 말했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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