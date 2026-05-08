억울한 소형주택 거주자 구제…與 이정헌, 12년 난제 풀었다

이정헌 더불어민주당 의원. 이 의원실 제공

대출 제한이나 거래 차단, 반복적인 이행강제금 부과 등 재산상 불이익을 지우는 것은 부당하다고 봤다.

위반건축물 규제는 임차인들의 보증보험 가입 제한으로 이어져 주거 불안을 심화시키기도 했다.