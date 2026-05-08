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억울한 소형주택 거주자 구제…與 이정헌, 12년 난제 풀었다

입력:2026-05-08 20:10
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이정헌 더불어민주당 의원. 이 의원실 제공

이정헌(초선·서울 광진구갑) 더불어민주당 의원이 대표 발의한 위반건축물 양성화법(특정건축물 정리에 관한 특별조치법안)이 7일 국회 본회의를 통과했다. 건축주가 아닌 무고한 소유자와 임차인들이 위반건축물 지정에 따른 대출 및 거래 제한 등의 불이익을 받지 않도록 구제하는 법이다.

위반건축물 양성화법은 전국 약 14만8000여 동의 위반건축물 거주자들을 대상으로 한다. 이들 중 상당수는 위반건축물 건축주나 시공업자의 건축 규제 위반 사실을 모르고 집을 사거나 임차한 경우다.

이 의원은 이런 거주자들에게 대출 제한이나 거래 차단, 반복적인 이행강제금 부과 등 재산상 불이익을 지우는 것은 부당하다고 봤다. 위반건축물 규제는 임차인들의 보증보험 가입 제한으로 이어져 주거 불안을 심화시키기도 했다.


법 적용 대상은 2023년 12월 31일까지 완공된 소규모 주거용 위반건축물이다. 다세대주택(세대당 전용면적 85㎡ 이하), 단독주택(연면적 165㎡ 이하), 다가구주택(연면적 660㎡ 이하) 등이 포함된다. 전세사기 피해자가 매수한 주택은 부설주차장 설치 의무와 과태료를 면제하는 구제책이 담겼다.

서민 실거주 중심의 소규모 주거용 건축물로 대상을 제한하고, 구조·화재·주차 등 안전 기준을 충족하는 경우에만 한시적으로 사용승인을 받을 수 있도록 했다. 투기성 건축이나 개발제한구역 등 공익 훼손 우려 지역은 제외했다.

이 의원 측은 “장기간 방치된 생활형 위반건축물을 제도권 안으로 정리해 국민의 재산권을 보호하고, 안전한 주거 질서를 확립하기 위한 민생 입법”이라며 “지난 12년 동안 국회 문턱을 넘지 못했던 숙원 과제를 이 의원 특유의 끈기와 정공법으로 돌파해 냈다”고 평가했다.


이 의원은 지난해 7월 광진구 주민설명회를 시작으로 국정기획위원회 경제2분과 위원으로서 해당 법을 ‘신속추진과제’로 선정했다. 올해 1월에는 국토위 주관 당·정 회의에 직접 참석해 양성화 면적 확대 등 구체적인 가이드라인을 이끌어냈다.

이 의원은 “국민과의 약속을 반드시 지키는 사람이 될 것”이라며 “앞으로도 가장 낮은 곳, 가장 어려운 곳의 목소리에 귀 기울이며 제도적 불합리를 바로잡는 정치를 책임 있게 해나가겠다”고 말했다.

오주환 기자 johnny@kmib.co.kr

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