“혼수상태 군수 남편 사직시켜달라” 호소했지만 기각, 왜?[이세계도쿄]

日 아키타현 소도시 기초자치단체장

공무 중 뇌출혈… 의식 안 돌아와

아내, 의회에 “물러나는 게 최선”

총무성 “가족의 대리 사직은 무효”

지방의회, 8일 불신임 표결로 우회

아키타현 하치로가타정(町)에서 열린 지역 축제에서 현 지정 무형민속문화재인 전통춤 '간닌오도리'를 선보이는 모습. 실제 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

‘고뇌의 선택’



일본 아키타현 하치로가타정(町) 의회 야나기다 유헤이 의장이 8일 임시회에서 하타케야마 기쿠오 정장에 대한 불신임 결의안을 낭독하는 모습. 실제 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

“더 이상 폐 못 끼쳐”



하타케야마 정장은 지난 2월 6일 공무 중 몸 상태 이상을 호소해 구급 이송됐다.

뇌출혈 진단 후 긴급 수술을 받았지만 지금도 의식이 돌아오지 않고 있다. 그가 입원한 뒤에는 부정장이 직무대리자를 맡고 있다.

일본 아키타현 하치로가타정 하타케야마 기쿠오 정장. 실제 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

‘불신임’을 뺀 불신임안



일본 아키타현 하치로가타정(町) 의회가 8일 하타케야마 기쿠오 정장에 대한 불신임 결의를 위한 임시회를 진행하는 모습. 실제 사진을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

법이 예상 못한 일



담당자는 신문에 “이번 사례는 지방자치법이 상정하지 않은 사태라고 할 수 있다”고 말했다.