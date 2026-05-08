“혼수상태 군수 남편 사직시켜달라” 호소했지만 기각, 왜?[이세계도쿄]

일본의 한 소도시에서 뇌출혈로 쓰러져 의식이 돌아오지 않는 기초자치단체장 남편을 사직시켜달라는 아내의 요청이 받아들여지지 않았다. 가족의 대리 사직서 제출은 법적으로 무효라는 유권해석 때문이다.
지방 의회는 고심 끝에 ‘불신임안 표결’이라는 우회로를 선택했다. 당사자에게는 불명예스러운 수단이지만 다른 방법이 없다고 판단했다. 보통 불신임은 단체장과 의회가 대립할 때 강제로 끌어내리기 위해 쓰는 최후의 카드다.
‘고뇌의 선택’아키타현 하치로가타정(町) 의회는 8일 임시회를 열고 뇌출혈로 의식불명 상태가 계속되고 있는 하타케야마 기쿠오(72) 정장에 대한 불신임 결의를 찬성 다수로 가결했다고 지지통신 등이 전했다.
의회는 “지역 행정의 정체를 피하기 위한 고뇌의 선택”이라고 밝혔다.
전국정촌의회의장회에 따르면 병중인 정장에 대한 불신임 결의는 전국적으로도 드문 사례라고 지지통신은 설명했다. 아사히신문은 “스스로 사직 의사를 밝힐 수 없는 상황에서 내려진 판단”이라고 해설했다.
하치로가타정은 아키타현 중서부에 있는 작은 도시다. ‘정’은 한국으로 치면 군 단위 정도의 기초지자체다. 정장은 주민이 직접 선거로 뽑는다.
지방자치법에 따라 하타케야마 정장은 오는 19일 자동으로 실직한다. 보통은 불신임 가결 후 10일 안에 당사자가 의회 해산으로 자신을 방어할 수 있다. 각종 논란 및 의혹이나 행정 운영을 둘러싼 갈등으로 불신임당한 일본 자치단체장 상당수가 의회 해산으로 불신임 결정을 백지화시켰다.
하타케야마 정장 실직 후에는 50일 안에 정장 선거가 치러진다.
“더 이상 폐 못 끼쳐”하타케야마 정장은 지난 2월 6일 공무 중 몸 상태 이상을 호소해 구급 이송됐다. 뇌출혈 진단 후 긴급 수술을 받았지만 지금도 의식이 돌아오지 않고 있다. 그가 입원한 뒤에는 부정장이 직무대리자를 맡고 있다.
하타케야마 정장의 아내는 지난달 20일 야나기다 유헤이 의장 앞으로 “남편을 사직시켜달라”는 취지의 요청서를 보냈다. 그는 “의사로부터 조기에 의식이 충분히 회복되기는 어렵다는 설명을 들었다”고 설명했다.
또 공무에서 떠난 지 3개월 가까이 된 점, 회복되더라도 정장이라는 막중한 책임을 감당할 건강 상태를 유지하기는 어렵다는 점을 들었다고 한다.
그는 “이 이상 지역 행정 운영에 폐를 끼치는 것은 결코 본인의 뜻이 아니라고 생각한다”며 “가족으로서, 아내로서는 정장직에서 물러나는 것이 최선이라고 판단했다”고 했다. 처우는 의회에 일임한다고 적었다고 한다.
일본 지방자치법은 단체장이 퇴직하려고 할 때 의장에게 그 뜻을 알려야 한다고 규정하고 있다. 다만 하타케야마 정장은 아내가 대신 요청한 경우라 사정이 달랐다. 정은 총무성과 전국정촌회에 문의했다.
그 결과 단체장의 가족이 대리로 사직서를 내더라도 법적으로는 무효라는 견해를 받았다.
이런 상황에서 새로운 정장을 서둘러 뽑으려면 하타케야마 정장에 대한 불신임밖에 없었다. 의회는 고심 끝에 이례적인 결의안 제출을 결정했다.
야나기다 의장은 “(서로) 대립한 것이 아니기 때문에 본래는 내고 싶지 않았다”며 “다만 법으로 정해져 있는 일이므로 주민에게 피해가 가지 않도록 이 방향으로 진행하기로 했다”고 설명했다.
‘불신임’을 뺀 불신임안결의안 제목은 ‘하타케야마 정장이 병으로 사임하는 것에 관하여’였다. ‘불신임’이라는 표현을 쓰지 않기 위해 의회 측이 배려한 것이었다.
토론에 나선 한 의원은 “이 방법밖에 없다면 본의는 아니지만 찬성할 수밖에 없다”며 국가에 법 정비를 요구할 필요성도 언급했다. 같은 사례가 다른 지역에서도 발생할 수 있기 때문이다.
표결에는 퇴장 1명을 제외한 11명이 참여했다. 찬성 10명, 반대 1명이었다.
하치로가타정은 아키타현 내에서 가장 작은 정이다. 17㎢ 면적에 약 5000명이 살고 있다. 하타케야마 정장은 주유소 경영을 하다 정의원을 거쳐 2008년 정장 선거에서 처음 당선됐다. 재정 건전화와 신청사 건립에 힘썼고 2024년에는 5선에 성공했다. 임기는 2년 정도 남아 있었다.
일본에서 지방자치단체장에 대한 불신임 결의를 가결한 사례는 대부분 단체장과 의회가 대립하며 평행선을 달린 경우였다. 비교적 최근에는 학력 사칭 의혹이 드러난 시즈오카현 이토시의 다쿠보 마키 전 시장, 내부고발로 갑질 논란의 중심에 선 효고현 사이토 모토히코 지사가 불신임 결의를 받았다.
다쿠보 시장은 의회를 해산했지만 다시 치러진 시장 선거에서 낙선했다. 자동 실직을 선택한 사이토 지사는 지사 선거에서 재선됐다.
법이 예상 못한 일지방자치법의 조문별 해설에는 ‘단체장의 퇴직 신청은 명확한 의사 표시로 이뤄져야 하는 것이 당연하다’고 적혀 있다고 아사히신문은 설명했다.
총무성 측 담당자는 신문에 “이번 사례는 지방자치법이 상정하지 않은 사태라고 할 수 있다”고 말했다.
요코하마국립대 이타가키 가쓰히코 교수는 “단체장으로서 적합하지 않다는 의회의 판단인 불신임 결의를 이런 국면에서 쓰는 것은 말 그대로 예상외의 일”이라고 설명했다.
이타가키 교수는 “이번에는 의식이 오랫동안 돌아오지 않는 상태이고 가족의 의향도 고려한 판단이므로 어쩔 수 없는 것 아니겠느냐”고 아사히에 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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